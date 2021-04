EÚ má dohodu o úverovom nástroji pre verejný sektor

Brusel 26. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok privítala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom (EP) a Radou EÚ (členské krajiny) o návrhu týkajúcom sa úverového nástroja pre verejný sektor v oblasti.



Návrh z dielne eurokomisie sa týka Mechanizmu spravodlivej transformácie a musí byť ešte odsúhlasený v pléne Európskeho parlamentu a ministrami členských krajín, aby nové nariadenie fungovalo od roku 2022. Prvé výzvy na predkladanie návrhov v rámci tohto nástroja by sa mali vyhlásiť v druhej polovici roka 2021.



Nástroj je osobitne zameraný na verejné subjekty a vytvára preferenčné úverové podmienky pre projekty, ktoré negenerujú dostatočné príjmy na to, aby boli finančne životaschopné. Pozostáva z kombinácie grantov (1,5 mld. eur) z rozpočtu EÚ a úverov (10 mld. eur) poskytovaných Európskou investičnou bankou (EIB).



Podpora vo forme grantov bude dopĺňať úvery EIB s cieľom znížiť finančnú záťaž prijímateľov a zvýšiť atraktívnosť príslušných investícií. Prijímateľom sa bude poskytovať poradenská podpora prostredníctvom poradenského centra zriadeného v rámci Programu InvestEU.



Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti spresnila, že ide o nástroj, ktorý regiónom a komunitám pomôže riešiť výzvy spojené s klimatickou transformáciou. "Doplní náš súbor nástrojov na podporu osôb žijúcich v regiónoch zasiahnutých spravodlivou transformáciou, aby mohli získavať nové zručnosti a vytvárať nové podniky a pracovné miesta," vysvetlila komisárka.



Podľa jej slov vďaka zmierneniu nákladov na transformáciu bude môcť EÚ ako celok ľahšie splniť ciele v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050.



Tento nástroj má pomôcť riešiť sociálno-ekonomické výzvy spojené s prechodom na klimatickú neutralitu v tých regiónoch, ktoré sú podľa plánov spravodlivej transformácie územia negatívne najviac zasiahnuté pripravovanými zmenami. Doplní ďalšie dva piliere Mechanizmu spravodlivej transformácie, ktorými sú Fond na spravodlivú transformáciu a osobitná schéma na spravodlivú transformáciu v rámci Programu InvestEU.



Celkovo sa očakáva, že prostredníctvom tohto nástroja sa počas nadchádzajúcich siedmich rokov zmobilizujú investície vo výške 25 až 30 miliárd eur. Jeho hlavným finančným partnerom bude EIB.



Nástroj bude vykonávať eurokomisia a Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Podpora sa bude poskytovať buď na individuálne projekty, alebo prostredníctvom rámcových úverov. Prednosť by mali mať prijímatelia nachádzajúci sa v najmenej rozvinutých regiónoch EÚ.



