EÚ má iniciatívu na energetickú nezávislosť a lepšie ceny energií
Čisté zdroje energie EK označila za najdostupnejšie a najbezpečnejšie a za jedinú strednodobú reakciu na utlmenie nestálosti cien.
Autor TASR
Brusel 10. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok predstavila prvé iniciatívy na podporu investícií do domácich riešení v oblasti čistej energie, zvýšenia odolnosti a zníženia cien energie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia upozornila, že súčasný geopolitický kontext pripomína riziká súvisiace so závislosťou Európy od dovážaných fosílnych palív, pričom občania a priemyselné odvetvia sa obávajú vysokých cien energií. Čisté zdroje energie EK označila za najdostupnejšie a najbezpečnejšie a za jedinú strednodobú reakciu na utlmenie nestálosti cien.
„Európa potrebuje zásadnú zmenu vo svojom energetickom systéme a infraštruktúre. Investičná stratégia pre čistú energiu EK pomôže preklenúť priepasť medzi súkromným kapitálom, ktorý je k dispozícii, a potrebnými investíciami. Pomôže znížiť riziko projektov a mobilizovať súkromné financovanie sietí, inovačných technológií pre čistú energiu a energetickej efektívnosti,“ uvádza sa v stanovisku eurokomisie.
Komisia predloží investičnú stratégiu v partnerstve so skupinou Európskej investičnej banky (EIB), ktorá chce v nasledujúcich troch rokoch poskytnúť finančné prostriedky vo výške viac ako 75 miliárd eur na podporu cieľov prechodu na čistú energiu. Skupina EIB sa zaviaže poskytnúť do Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) orientačnú sumu do výšky 500 miliónov eur. Poskytne tým základný kapitál na investovanie do konkrétnych projektov energetickej infraštruktúry, čím sa finančne podporia ciele balíka o európskych sieťach.
Komisia tvrdí, že lacnejšia energia je kľúčom k podpore priemyslu a konkurencieschopnosti. Prostredníctvom občianskeho energetického balíka navrhuje opatrenia na zníženie účtov za energiu, posilnenie postavenia občanov pri výrobe a spoločnom využívaní čistej energie a boj proti energetickej chudobe. Spotrebitelia môžu profitovať z rýchlejšej zmeny dodávateľa, nižších daní a poplatkov z účtov za elektrinu a transparentnejších informácií o účtoch za energiu.
Podľa EK domáce technológie čistej energie sú kľúčom k zaisteniu spoľahlivej a cenovo dostupnej energie a posilneniu vedúceho postavenia EÚ v oblasti bezemisných technológií. Na zníženie závislosti od dovozu a zabezpečenie strategickej autonómie treba vybudovať silný dodávateľský reťazec EÚ.
V stratégii pre malé modulárne reaktory (SMR) eurokomisia navrhuje opatrenia, ktoré členským štátom využívajúcim túto technológiu, umožnia zaviesť prvé funkčné SMR začiatkom 30. rokov tohto storočia. Stratégia podporí priemysel pri urýchľovaní ich vývoja a zavádzania, najmä prostredníctvom Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory.
Komisia zváži navýšenie Programu InvestEU o 200 miliónov eur z Inovačného fondu do roku 2028, aby podporila zavádzanie prvých komerčných jednotiek inovačných jadrových technológií prostredníctvom záruk na znižovanie rizika.
Komisia spresnila, že v utorok sa navrhnutými opatreniami plní akčný plán pre cenovo dostupnú energiu s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Európy, znížiť energetickú závislosť a zvýšiť cenovú dostupnosť energií pre domácnosti.
