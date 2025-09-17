< sekcia Ekonomika
EÚ má novú stratégiu na posilnenie obchodu a bezpečnosti s Indiou
Európska komisia (EK) a šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v stredu prijali spoločné oznámenie, v ktorom načrtli Nový strategický program EÚ - India.
Autor TASR
Brusel 17. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) a šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v stredu prijali spoločné oznámenie, v ktorom načrtli Nový strategický program EÚ - India, ktorý predstavuje významný míľnik vo vzťahoch medzi oboma stranami a posilní obchod, prosperitu a bezpečnosť oboch strán. Informuje o tom spravodajca TASR.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že nastal čas zamerať sa na spoľahlivých partnerov a zdvojnásobiť partnerstvá založené na spoločných záujmoch a riadené spoločnými hodnotami. Zdôraznila, že nová stratégia medzi EÚ a Indiou podporuje obchod, investície a mobilitu talentov, pričom EÚ aj India posilnia svoju hospodársku bezpečnosť.
„Spoločne podporujeme čistú transformáciu a inovácie. Prehlbujeme priemyselnú spoluprácu v oblasti obrany. EÚ je už teraz najväčším obchodným partnerom Indie a sme odhodlaní dokončiť našu dohodu o voľnom obchode do konca roka. Únia je otvorená podnikaniu, sme pripravení investovať do našej spoločnej budúcnosti s Indiou,“ odkázala šéfka eurokomisie.
Obe strany identifikovali päť oblastí spoločného záujmu. Stavajú na existujúcich väzbách a zaoberajú sa oblasťami, ktoré predstavujú potenciál pre väčšiu angažovanosť. Okrem bilaterálneho rozmeru nová strategická agenda zdôrazňuje spoločnú angažovanosť EÚ a Indie v globálnych otázkach a s tretími partnermi, čo odráža rastúci globálny vplyv Indie.
Spoločné oznámenie identifikuje nevyužitý potenciál v oblasti obchodu a investícií a načrtáva stratégie na posilnenie obchodu, najmä na dokončenie rokovaní o dohode o voľnom obchode. Navrhuje posilnenie dodávateľských reťazcov, podporu kritických nových technológií a angažovanosť v digitálnych otázkach s dôrazom na posilnenie hospodárskej bezpečnosti v rámci Rady pre obchod a technológie.
Nová stratégia má za cieľ prehĺbiť technologickú spoluprácu vrátane partnerstva medzi EÚ a Indiou pre startupy a vyzýva Indiu, aby sa pripojila k programu Horizont Európa. Navrhuje ambiciózne iniciatívy pre dekarbonizáciu a čistú transformáciu (spolupráca v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, rozvoj kapacít v oblasti zeleného vodíka, rozšírenie zeleného financovania) a zdôrazňuje príležitosti na spoločné posilnenie potravinovej bezpečnosti a odolnosti v oblasti zdravia, klímy a katastrof.
Navrhované partnerstvo medzi EÚ a Indiou v oblasti bezpečnosti a obrany posilní strategické konzultácie a spoločné iniciatívy v oblasti krízového riadenia, námornej bezpečnosti, kybernetickej obrany a boja proti terorizmu. Podporí spoluprácu v oblasti obranného priemyslu so zameraním na posilnenie výrobných a technologických kapacít, zabezpečenie dodávateľských reťazcov a podporu inovácií.
Spoločné oznámenie zdôrazňuje aj posilnenie iniciatív v oblasti regionálneho prepojenia, napríklad ekonomický koridor India - Blízky východ - Európa (IMEC), a podporuje trojstrannú spoluprácu EÚ - India s tretími krajinami a v nich.
Cieľom spoločného oznámenia je zapojiť do partnerstva priamo aj členské štáty EÚ, pričom prijatie záverov Rady pre obchod a technológie sa predpokladá na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v októbri.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
