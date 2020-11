EÚ má nový program na posilnenie postavenia spotrebiteľov v budúcnosti

Brusel 13. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) spustila v piatok nový program pre spotrebiteľov s cieľom posilniť postavenie európskych spotrebiteľov, aby mohli zohrávať aktívnu úlohu pri zelenej a digitálnej transformácii.



Komisia v správe pre médiá spresnila, že program sa zaoberá aj tým, ako zvýšiť ochranu a odolnosť spotrebiteľov počas a po pandémii ochorenia COVID-19, ktorá so sebou priniesla nové výzvy ovplyvňujúce každodenný život spotrebiteľov.



V novom programe pre spotrebiteľov sa predkladajú priority a hlavné opatrenia, ktoré sa majú prijať v nasledujúcich piatich rokoch spolu s členskými štátmi EÚ na európskej a vnútroštátnej úrovni. Pôjde napríklad o nový právny návrh zameraný na poskytovanie lepších informácií spotrebiteľom o udržateľnosti, prispôsobenie existujúcich právnych predpisov digitálnej transformácii, ako aj o akčný plán pre spoluprácu s Čínou na zvýšenie bezpečnosti výrobkov predávaných online.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla, že Únia chce posilniť postavenie spotrebiteľov, aby mohli zohrávať svoju úlohu pri zelenej a digitálnej transformácii. "Musíme zabezpečiť, aby naše pravidlá na ochranu práv spotrebiteľov zostali v súlade s dnešnou rýchle sa vyvíjajúcou digitálnou realitou – najmä prostredníctvom dôrazného presadzovania a väčšej zodpovednosti online platforiem," uviedla.



Komisia týmto upozorňuje spotrebiteľov, že musia mať možnosť prijímať udržateľné rozhodnutia a že ich práva sú chránené za každých okolností. Nový program podporuje spravodlivú digitálnu a ekologickú spoločnosť, pričom zohľadňuje fakt, že správanie spotrebiteľov prekračuje hranice jednotlivých členských štátov.



Koronakríza priniesla so sebou aj sériu podvodov na spotrebiteľoch a rušenie cestovných služieb, aj preto sa eurokomisia bude zaoberať aj podvodmi v tejto oblasti a aj naďalej zabezpečovať ochranu cestujúcich a práv cestujúcich v EÚ v prípade ich zrušenej cesty. Zároveň chce EK analyzovať dlhodobý vplyv ochorenia COVID-19 na spotrebiteľské návyky Európanov, pričom táto analýza poslúži ako základ pre budúce politické iniciatívy.



Nový program pre spotrebiteľov predstavuje víziu spotrebiteľskej politiky EÚ od roku 2020 do roku 2025 zameranej na päť kľúčových oblastí - zelená transformácia; digitálna transformácia; účinné presadzovanie práv spotrebiteľov; osobitné potreby určitých skupín spotrebiteľov a medzinárodná spolupráca, lebo v globalizovanom svete sa online nákupy uskutočňujú cezhranične, preto sa spolupráca s medzinárodnými partnermi stáva kľúčovým faktorom.



Komisia v roku 2021 vypracuje akčný plán spolu s Čínou na zvýšenie bezpečnosti výrobkov predávaných online a bude rozvíjať aj regulačnú podporu, technickú pomoc a budovanie kapacít pre partnerské regióny EÚ vrátane Afriky.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)