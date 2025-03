EÚ má plán na zvýšenie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu

Brusel 5. marca (TASR) - Eurokomisár pre dopravu Apostolos Tzitzikostas v stredu v Bruseli predstavil plán Európskej komisie (EK) na zvýšenie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu, ktorý čelí rýchlym technologickým zmenám a rastúcej konkurencii. Informuje o tom spravodajca TASR.



Akčný plán EK stavia na strategickom dialógu, ktorý v januári spustila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Zavádza opatrenia, ktoré zabezpečia silný a udržateľný automobilový sektor.



Cieľom je udržať silnú európsku výrobnú základňu a vyhnúť sa strategickým závislostiam. Komisia vyčlenila 1,8 miliardy eur na vytvorenie konkurencieschopného dodávateľského reťazca pre suroviny do batérií, čo podporí rast automobilového priemyslu.



"Náš cieľ je zabezpečiť, aby sa nová generácia vozidiel v Európe nielen vyrábala, ale aby sa v Európe inovovala, bola poháňaná európskymi technológiami a budovaná na európskych hodnotách," uviedol Tzitzikostas.



Pripomenul, že automobilky v Európskej únii (EÚ) zaostávajú v kľúčových technológiách. Akčný plán pomôže odvetviu pri prechode na prepojené a automatizované vozidlá poháňané umelou inteligenciou. Za týmto účelom vznikne Európska aliancia prepojených a autonómnych vozidiel, ktorá spojí zainteresované strany pri vývoji nových technológií, testovaní a rozvíjaní regulačného rámca pre autonómne vozidlá.



Tieto akcie v období rokov 2025 - 2027 podporia verejno-súkromné investície cez program Horizont Európa vo výške jednej miliardy eur.



Akčný plán sprevádza oznámenie o dekarbonizácii automobilovej základne firiem. Povzbudzuje členské štáty, aby podporili zavádzanie bezemisných áut v podnikoch - v priemere ide o približne 60 % registrácií nových áut.



Komisia vzala na vedomie požiadavky na väčšiu flexibilitu vo vzťahu k cieľom CO2. Chce riešiť túto otázku vyváženým a spravodlivým spôsobom. V marci navrhne zmenu nariadenia o normách CO2 pre osobné automobily a dodávky. Exekutíva EÚ zároveň hľadá spôsoby, ako zvýšiť dopyt po európskych vozidlách s nulovými emisiami, čo je zohľadnené aj v novom akčnom pláne.



V oblasti elektromobilov chce EÚ dosiahnuť nákladovo konkurencieschopnú výrobu článkov v Európe, ktorá by pokryla veľkú časť dodávok batérií a vytvorila európsku pridanú hodnotu v celom dodávateľskom reťazci. Komisia pomôže zachovať európsku výrobu prostredníctvom financovania cez inovačný fond EÚ a preskúma aj priamu podporu pre spoločnosti vyrábajúce batérie.



Komisia rozšíri podporu z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí stratili zamestnanie. Bude spolupracovať so sociálnymi partnermi a členskými štátmi s cieľom zvýšiť financovanie automobilového priemyslu z Európskeho sociálneho fondu plus a podporiť pracovníkov, ktorí sa chcú rekvalifikovať a hľadať nové pracovné príležitosti.



S cieľom zvýšiť odolnosť automobilového priemyslu EÚ voči zahraničnej konkurencii, EK bude využívať nástroje na ochranu obchodu, akými sú antisubvenčné opatrenia na ochranu európskych firiem pred nekalou hospodárskou súťažou.



Zároveň budú pokračovať rokovania s partnerskými krajinami s cieľom zlepšiť prístup na trh a možnosti získavania zdrojov pre automobilový priemysel. Komisia prijme opatrenia, aby zahraničné investície do automobilového odvetvia EÚ prispievali k jeho dlhodobej konkurencieschopnosti a bude znižovať administratívnu záťaž európskych výrobcov automobilov.