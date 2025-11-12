< sekcia Ekonomika
EÚ má pravidlá boja proti nekalým obchodným praktikám v agrosektore
Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi EÚ zodpovednými za presadzovanie pravidiel týkajúcich sa nekalých obchodných praktík v agropotravinovom dodávateľskom reťazci. J
Autor TASR
Brusel 12. novembra (TASR) - Členské štáty (Rada EÚ) a Európsky parlament dosiahli v stredu predbežnú dohodu o nariadení EÚ týkajúcom sa nových pravidiel zameraných na boj proti cezhraničným nekalým obchodným praktikám v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci Únie. Na oznámenie Rady EÚ upozornil bruselský spravodajca TASR.
Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi EÚ zodpovednými za presadzovanie pravidiel týkajúcich sa nekalých obchodných praktík v agropotravinovom dodávateľskom reťazci. Je súčasťou úsilia EÚ o posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci.
Dánsky minister pre potraviny, poľnohospodárstvo a rybárstvo Jacob Jensen v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ vyjadril radosť, že sa vyjednávačom oboch inštitúcií podarilo dospieť ku kompromisu v otázke návrhu o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci, pokiaľ ide o spoluprácu medzi orgánmi členských štátov.
„Nemení sa tým smernica o nekalých obchodných praktikách, ale tento kompromis zabezpečí plynulejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti presadzovania bez toho, aby sa pre agropotravinársky sektor vytvorila zbytočná byrokracia,“ uviedol Jensen v správe pre médiá.
Dohoda stanovuje komplexný súbor pravidiel pre cezhraničnú spoluprácu v boji proti nekalým obchodným praktikám vo vzťahoch medzi podnikmi v rámci poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca. Zlepšuje nadnárodnú spoluprácu v prípadoch, keď sa dodávatelia a kupujúci nachádzajú v rôznych členských štátoch.
Nariadenie zavádza mechanizmus vzájomnej pomoci, ktorý umožní vnútroštátnym orgánom presadzovania práva žiadať a vymieňať si informácie alebo spolupracovať na vyšetrovaniach súvisiacich s nekalými obchodnými praktikami. Umožní im tiež koordinovať opatrenia na presadzovanie práva a informovať ostatné členské štáty o rozhodnutiach týkajúcich sa nekalých obchodných praktík.
Nový právny predpis zavádza aj pravidlá o úhrade nákladov v prípadoch vzájomnej pomoci, o ochrane údajov a dôvernosti informácií s cieľom zabezpečiť, aby dodávatelia zostali v bezpečí pred odvetnými opatreniami.
Nariadenie stanovuje mechanizmus koordinovanej akcie v prípadoch rozsiahlych cezhraničných nekalých obchodných praktík, ktoré zahŕňajú najmenej tri krajiny EÚ. V takýchto prípadoch by bol jeden členský štát určený na koordináciu reakcie.
V neposlednom rade nové nariadenie obsahuje pravidlá spolupráce medzi členskými štátmi v prípadoch nekalých obchodných praktík zo strany kupujúcich z krajín mimo EÚ s cieľom lepšie chrániť európskych poľnohospodárov.
Predbežnú dohodu ešte musia schváliť ministri členských krajín a europarlament, čo je už iba formálny krok.
Smernica o boji proti nekalým obchodným praktikám nadobudla účinnosť v roku 2019. Jej cieľom je riešiť nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi dodávateľmi a kupujúcimi poľnohospodárskych produktov a chrániť poľnohospodárov, ktorí predávajú svoje produkty veľkým supermarketom a spoločnostiam na spracovanie potravín.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi EÚ zodpovednými za presadzovanie pravidiel týkajúcich sa nekalých obchodných praktík v agropotravinovom dodávateľskom reťazci. Je súčasťou úsilia EÚ o posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci.
Dánsky minister pre potraviny, poľnohospodárstvo a rybárstvo Jacob Jensen v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ vyjadril radosť, že sa vyjednávačom oboch inštitúcií podarilo dospieť ku kompromisu v otázke návrhu o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci, pokiaľ ide o spoluprácu medzi orgánmi členských štátov.
„Nemení sa tým smernica o nekalých obchodných praktikách, ale tento kompromis zabezpečí plynulejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti presadzovania bez toho, aby sa pre agropotravinársky sektor vytvorila zbytočná byrokracia,“ uviedol Jensen v správe pre médiá.
Dohoda stanovuje komplexný súbor pravidiel pre cezhraničnú spoluprácu v boji proti nekalým obchodným praktikám vo vzťahoch medzi podnikmi v rámci poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca. Zlepšuje nadnárodnú spoluprácu v prípadoch, keď sa dodávatelia a kupujúci nachádzajú v rôznych členských štátoch.
Nariadenie zavádza mechanizmus vzájomnej pomoci, ktorý umožní vnútroštátnym orgánom presadzovania práva žiadať a vymieňať si informácie alebo spolupracovať na vyšetrovaniach súvisiacich s nekalými obchodnými praktikami. Umožní im tiež koordinovať opatrenia na presadzovanie práva a informovať ostatné členské štáty o rozhodnutiach týkajúcich sa nekalých obchodných praktík.
Nový právny predpis zavádza aj pravidlá o úhrade nákladov v prípadoch vzájomnej pomoci, o ochrane údajov a dôvernosti informácií s cieľom zabezpečiť, aby dodávatelia zostali v bezpečí pred odvetnými opatreniami.
Nariadenie stanovuje mechanizmus koordinovanej akcie v prípadoch rozsiahlych cezhraničných nekalých obchodných praktík, ktoré zahŕňajú najmenej tri krajiny EÚ. V takýchto prípadoch by bol jeden členský štát určený na koordináciu reakcie.
V neposlednom rade nové nariadenie obsahuje pravidlá spolupráce medzi členskými štátmi v prípadoch nekalých obchodných praktík zo strany kupujúcich z krajín mimo EÚ s cieľom lepšie chrániť európskych poľnohospodárov.
Predbežnú dohodu ešte musia schváliť ministri členských krajín a europarlament, čo je už iba formálny krok.
Smernica o boji proti nekalým obchodným praktikám nadobudla účinnosť v roku 2019. Jej cieľom je riešiť nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi dodávateľmi a kupujúcimi poľnohospodárskych produktov a chrániť poľnohospodárov, ktorí predávajú svoje produkty veľkým supermarketom a spoločnostiam na spracovanie potravín.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)