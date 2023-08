EÚ má pravidlá na implementáciu kompenzácie uhlíka na hraniciach

Brusel 17. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala pravidlá, ktorými sa riadi implementácia mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) počas jeho prechodnej fázy, ktorá sa začína 1. októbra tohto roka a potrvá do konca roka 2025. Informuje o tom spravodajca TASR.



CBAM predpokladá dodatočný dovozný poplatok za dovoz elektriny, cementu, hliníka, hnojív a výrobkov zo železa a ocele do EÚ v závislosti od emisného obsahu výroby a rozdielu medzi cenou v EÚ a cenou uhlíka zaplatenou v krajine výroby. Mechanizmus bude naplno zavedený v roku 2026 po trojročnom prechodnom období, ktoré je charakteristické iba zberom údajov.



Vo štvrtok zverejnené nariadenie podrobne spresňuje prechodné oznamovacie povinnosti pre dovozcov tovarov CBAM do EÚ, ako aj prechodnú metodiku výpočtu zabudovaných emisií uvoľnených počas výrobného procesu tovaru CBAM.



V prechodnej fáze budú musieť obchodníci podávať správy iba o emisiách obsiahnutých v ich dovozoch, ktoré podliehajú tomuto mechanizmu, bez toho, aby platili akúkoľvek finančnú úpravu. Podnikom to poskytne dostatočný čas na prípravu predvídateľným spôsobom a umožní doladiť konečnú metodiku do roku 2026.



S cieľom pomôcť dovozcom aj výrobcom z tretích krajín eurokomisia zverejnila aj usmernenie pre dovozcov z EÚ a pre podniky mimo Únie o praktickom vykonávaní nových pravidiel. Zároveň sa vyvíjajú špecializované IT nástroje, ktoré pomôžu dovozcom vykonávať a nahlasovať tieto výpočty, ako aj školiace materiály, online semináre a návody na podporu podnikov, keď začne platiť prechodný mechanizmus.



Komisia dovozcov vyzve, aby zbierali údaje už za štvrtý štvrťrok, od 1. októbra 2023, a prvú správu budú musieť predložiť do 31. januára 2024.



Komisia pripomenula, že CBAM je jeden z ústredných pilierov ambicióznej agendy EÚ Fit for 55 a prelomovým nástrojom EÚ na boj proti úniku uhlíka, čiže presunu priemyselných odvetví produkujúcich skleníkové plyny mimo EÚ alebo nahrádzaniu výrobkov z EÚ dovozmi tovarov s vyšším obsahom uhlíka z tretích krajín.