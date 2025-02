EÚ má pripravené opatrenia na zjednodušenie pravidiel pre agrosektor

Brusel 10. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) pripravuje sériu opatrení na zjednodušenie pravidiel v oblasti poľnohospodárstva, čo sa bude týkať aj programu dotácií pre farmy. Upozornila na to v pondelok tlačová agentúra Reuters s odkazom na chystanú legislatívu o znížení administratívnej záťaže pre agrosektor, informuje spravodajca TASR.



Nové opatrenia by mohli ovplyvniť veľké sumy peňazí z rozpočtu EÚ, lebo spoločná poľnohospodárska politika predstavuje približne tretinu rozpočtu Únie na obdobie rokov 2021 - 2027 alebo platby v hodnote približne 387 miliárd eur pre poľnohospodárov a rozvoj vidieka.



Podľa pracovného dokumentu Európskej komisie (EK) o kalendári budúcich politík EÚ, ktorý má k dispozícii agentúra Reuters, sa exekutíva EÚ chystá navrhnúť "balíček zjednodušení" spoločnej poľnohospodárskej politiky do konca polovice tohto roka.



"Opatrenia na zjednodušenie, zamerané na spoločnú poľnohospodársku politiku, budú riešiť problémy súvisiace so zložitosťou a nadmernou administratívnou záťažou pre vnútroštátne správy a poľnohospodárov," cituje Reuters z pracovných dokumentov EK, ktorých zverejnenie je naplánované na utorok (11. 2.).



Farmári naprieč európskymi krajinami využili vlani niekoľko mesiacov trvajúce protesty, aby vyvinuli tlak na EK a vynútili si zníženie nadmernej byrokracie. V reakcii na požiadavky farmárov eurokomisia uvoľnila niektoré podmienky v oblasti zazeleňovania spojené s poľnohospodárskymi dotáciami, čo si však vyžiadalo kritiku zo strany environmentálnych aktivistov. Aktivisti zdôraznili skutočnosť, že EK presadzovaním zmien v pravidlách pre agrosektor nevykonala štúdiu vplyvu na životné prostredie.



Plány na zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky sú súčasťou stratégie EÚ na zvýšenie konkurencieschopnosti miestnych priemyselných odvetví a zároveň aj reakciou na sľub prezidenta USA Donalda Trumpa o uvoľnení domácich regulácií pre americké firmy. Zníženie predpisov, ktoré musia spoločnosti dodržiavať, bolo jedným z Trumpových predvolebných sľubov a od prvých dní po nástupe do úradu zmiernil ustanovenia týkajúce sa ťažby ropy a zemného plynu.