EÚ má stratégiu na zvýšenie udržateľnosti svojho finančného systému

Brusel 6. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok prijala viacero opatrení s cieľom zvýšiť úroveň ambícií v oblasti udržateľného financovania.



V novej stratégii udržateľného financovania EK stanovila niekoľko iniciatív na riešenie zmeny klímy a iné environmentálne výzvy, pričom sa zvyšujú investície a inkluzívnosť malých a stredných podnikov na prechod EÚ na udržateľné hospodárstvo.



Návrhom normy EÚ pre zelené dlhopisy, ktorý bol takisto prijatý v utorok, sa vytvorí dobrovoľná norma pre dlhopisy, z ktorých sa budú financovať udržateľné investície. Komisia prijala aj delegovaný akt o informáciách, ktoré majú zverejňovať finančné a nefinančné spoločnosti v súvislosti s tým, aké udržateľné sú ich činnosti.



Stratégia udržateľného financovania zahŕňa šesť súborov opatrení: chce rozšíriť existujúci systém udržateľného financovania na uľahčenie financovania digitálneho a zeleného prechodu; zlepšiť inkluzívnosť malých a stredných podnikov a spotrebiteľov; upevniť odolnosť hospodárskeho a finančného systému voči rizikám ohrozujúcim udržateľnosť; zvýšiť prínos finančného sektora k udržateľnosti; zabezpečiť integritu finančného systému EÚ a rozvíjať medzinárodné iniciatívy a normy v oblasti udržateľného financovania.



Na základe nariadenia o dobrovoľnej norme EÚ pre zelené dlhopisy sa vypracuje vysokokvalitná norma, ktorá bude k dispozícii všetkým emitentom (súkromným aj štátnym) s cieľom pomôcť im financovať udržateľné investície. O zelené dlhopisy majú veľký záujem investori, existuje však potenciál na rozšírenie trhu so zelenými dlhopismi. Normou EÚ pre zelené dlhopisy sa stanoví "zlatý štandard", pokiaľ ide o to, ako môžu spoločnosti a subjekty verejného sektora využívať zelené dlhopisy s cieľom financovať ambiciózne investície a plniť náročné požiadavky v oblasti udržateľnosti a ochrany investorov pred environmentálne klamlivými vyhláseniami.



Emitenti zelených dlhopisov budú mať k dispozícii nástroj, ktorý im umožní preukázať, že financujú zelené projekty, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ. Investori, ktorí budú kupovať tieto dlhopisy, si budú môcť ľahšie overiť, že ich investície sú udržateľné.



V navrhovanom rámci sú štyri kľúčové požiadavky - financie získané na základe dlhopisov by mali byť prideľované na projekty, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ. Prideľovanie zdrojov získaných z dlhopisov musí byť plne transparentné. Všetky zelené dlhopisy EÚ musí prekontrolovať externý posudzovateľ. Externí posudzovatelia musia byť zaregistrovaní v rámci Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, ktorý nad nimi vykonáva dohľad. V prípade štátnych emitentov sa počíta s osobitnou obmedzenou flexibilitou.



Kľúčovým cieľom je vytvoriť nový „zlatý štandard“ pre zelené dlhopisy, s ktorým bude možné porovnávať iné obchodné normy, a prípadne aj usilovať o ich zosúladenie.



Utorňajší návrh eurokomisie bude teraz predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)