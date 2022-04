EÚ má tím pre spoločný nákup plynu mimo Ruska, Nemci prijali opatrenia

Brusel 8. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) spustila platformu pre krajiny bloku, aby mohli spoločne nakupovať plyn a skvapalnený zemný plyn (LNG). Cieľom je znížiť závislosť bloku od dodávok energií z Ruska a vybudovať nárazník proti šokom pri zásobovaní.



Invázia Ruska, hlavného európskeho dodávateľa plynu, na Ukrajinu, vytlačila už aj tak vysoké ceny energií na rekordné maximá. A núti EÚ znížiť závislosť od ruských fosílnych palív zvýšením dovozu z iných krajín a tiež rýchlejšie budovať zariadenia na výrobu energií z obnoviteľných zdrojov.



Lídri EÚ schválili na samite minulý mesiac spoločný nákup plynu po výzve niektorých členských štátov vrátane Španielska a Grécka na ochranu pred možným prerušením dodávok. Rusko totiž dodáva Únii až 40 % plynu.



Novovytvorená platforma zástupcov Európskej komisie a členských krajín bloku sa stretla vo štvrtok (7. 4.). Platforma spojí požiadavky štátov a bude koordinovať rokovania s hlavnými dodávateľmi plynu a LNG.



Program je dobrovoľný a štáty bloku nie sú povinné sa na ňom zúčastniť. Cieľom je využiť vplyv EÚ ako najväčšieho nákupcu plynu na svete na prilákanie dodávok „za stabilné ceny, ktoré odrážajú predvídateľnosť a veľkosť spoločného trhu EÚ“, uviedla Komisia vo vyhlásení.



Niektorí analytici však varovali, že presun Európy k nákupu veľkých objemov neruského LNG by mohol spôsobiť, že chudobnejšie štáty budú mať problémy získať potrebné zásoby za ceny, ktoré si môžu dovoliť.



EÚ sa zaviazala, že do roku 2027 skoncuje s importom ruských palív a v máji predstaví podrobný plán, ako to dosiahnuť.



Zásobníky plynu v EÚ sú v súčasnosti plné na 26 %. Členské štáty rokujú tiež o zákone, ktorý bude od nich vyžadovať, aby mali od roku 2023 do 1. novembra naplnené zásobníky na 90 % kapacity, a v tomto roku na 80 %, pričom niektoré štáty sa obávajú, ako to dosiahnuť a za akú cenu.



Podľa Komisie platforma bude podporovať aj nákup vodíka, keďže EÚ sa snaží prejsť od fosílnych palív k palivám s nižšími emisiami uhlíka, aby splnila svoje ciele v oblasti klimatickej zmeny.



Nemecko už medzitým prijalo prísnejšie opatrenia ako EÚ na zabezpečenie dodávok plynu pre budúcu zimu. Berlín pritom varoval domácich prevádzkovateľov zásobníkov, že zasiahne, ak ich dostatočne nenaplnia v súlade s novými požiadavky.



Podľa nových pravidiel, ktoré v piatok schválila horná komora nemeckého parlamentu Bundesrat a vstúpia do platnosti 1. mája, musia prevádzkovatelia do 1. novembra tohto roka naplniť skladovacie zásobníky až na 90 % kapacity.



Vzhľadom na to, že zásoby plynu sú teraz plné na 26 %, súčasné denné prírastky o 0,3 až 0,5 percentuálneho bodu znamenajú, že dosiahnutie požadovanej kapacity môže trvať až do konca októbra, uviedol v piatok minister hospodárstva Robert Habeck v Bundesrate. Dodal, že ak sa v lete nedosiahne dostatočný pokrok, vláda prijme opatrenia.



Nová legislatíva je súčasťou reakcie Berlína na obavy o energetickú bezpečnosť po ruskej invázii na Ukrajinu. Vláda kancelára Olafa Scholza chce do polovice roku 2024 znížiť podiel ruského plynu na približne 10 % celkového dovozu zo súčasných približne 40 %.



Podľa nového zákona budú musieť byť skladovacie kapacity k 1. októbru naplnené na 80 % a do 1. februára môžu klesnúť na 40 %. Užívatelia zariadení musia naplniť skladovacie kapacity, ktoré si rezervovali, inak o ne prídu.



TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.