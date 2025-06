EÚ má usmernenia pre vyššiu energetickú účinnosť budov

Brusel 30. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok ponúkla nové usmernenia pre členské štáty EÚ, ktoré pomôžu nasmerovať európsky stavebný sektor na cestu vyššej energetickej účinnosti a dekarbonizácie budov a tiež k cenovej dostupnosti bývania pre občanov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že nový balík opatrení podporí členské štáty pri implementácii revidovanej smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá je kľúčová pre zníženie účtov domácností a firiem za energie a za urýchlenie zavádzania obnoviteľných zdrojov energie, čo posilní energetická nezávislosť. Exekutíva EÚ okrem iného poskytla praktické usmernenia, ako implementovať ustanovenia týkajúce sa budov s nulovými emisiami, ustanovenia o zavádzaní solárnej energie a certifikáty energetickej hospodárnosti.



Podľa vyhlásenia EK účinné vykonávanie smernice o energetickej hospodárnosti budov pomôže posilniť ich energetickú nezávislosť, zníži účty za energie a zníži aj investície do elektrickej siete. Cieľom smernice je dosiahnuť cieľ energetickej efektívnosti, ktorým je zníženie spotreby energie o 11,7 % do roku 2030 a podporiť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Okrem toho uvedené opatrenia pomôžu vytvárať stabilné prostredie pre investície do budov, čo tiež podporí konkurencieschopnosť európskeho stavebníctva a sektora vyvíjajúceho čisté technológie.



Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen v správe pre médiá povedal, že čím efektívnejšie budú naše budovy, tým nižšie budú aj účty za energie, a tým dostupnejšie bude bývanie. „V sektore stavebníctva je úplne jasné, že udržateľnosť a dostupnosť musia ísť ruka v ruke. Ak chceme zabezpečiť, aby všetci Európania mali bezpečný a zdravý domov, naša práca sa začína tým, že zaistíme, aby budovy boli energeticky efektívnejšie a napájané čistejšou energiou,“ vysvetlil komisár.



Komisia pripomenula, že v pondelok zriadila aj poradný výbor pre bývanie, čiže expertnú skupinu, ktorá jej bude poskytovať konkrétne a nezávislé politické odporúčania. Personálne zloženie tohto výboru expertov má eurokomisia oznámiť v priebehu dňa. Exekutíva EÚ plánuje prijať svoj vôbec prvý európsky plán dostupného bývania na budúci rok.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)