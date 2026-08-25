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EÚ mala v druhom štvrťroku obchodný deficit vo výške 21,8 miliardy eur
Eurostat pripomenul, že vývoz a dovoz klesali od druhého štvrťroka 2025, pričom tento trend sa zastavil v prvom štvrťroku 2026.
Autor TASR
Brusel 25. augusta (TASR) - V druhom štvrťroku 2026 členské krajiny EÚ zaznamenali obchodný deficit vo výške 21,8 miliardy eur, keďže tovar dovezený z krajín mimo EÚ (701,8 miliardy eur) prevýšil vývoz (680,0 miliardy eur). Na utorňajšiu správu Eurostatu upozornil spravodajca TASR.
Štatistický úrad EÚ spresnil, že ide o prvý obchodný deficit zaznamenaný od druhého štvrťroka 2023, posledný zo série deficitov spôsobených prudko rastúcimi nákladmi na energie pozorovanými od konca roka 2021 do polovice roka 2023.
Deficit obchodnej bilancie bol podľa údajov Eurostatu spôsobený predovšetkým nárastom deficitu v bilancii energetických produktov (z -71,3 miliardy eur v 1. štvrťroku 2026 na -101,1 miliardy eur v 2. štvrťroku 2026), surovín (z -7,9 miliardy eur na -9,4 miliardy eur) a ostatných vyrobených tovarov (z -8,3 miliardy eur na -9,1 miliardy eur).
Okrem toho došlo k zníženiu prebytku strojov a vozidiel (z 24,9 miliardy eur v 1. štvrťroku 2026 na 23,2 miliardy eur) a ostatného tovaru (z 11,6 miliardy eur na 9,1 miliardy eur).
Na druhej strane došlo k nárastu prebytku v prípade chemikálií (zo 47,1 miliardy eur na 54,0 miliardy eur) a potravín a nápojov (z 10,7 miliardy eur na 11,5 miliardy eur).
Celkovo sa vývoz EÚ v druhom štvrťroku 2026 zvýšil o 5,4 % (+34,9 miliardy eur) a dovoz o 9,9 % (+63,4 miliardy eur) v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.
Eurostat pripomenul, že vývoz a dovoz klesali od druhého štvrťroka 2025, pričom tento trend sa zastavil v prvom štvrťroku 2026. Predošlé poklesy boli čiastočne spôsobené colným napätím, najmä medzi EÚ a Spojenými štátmi.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Štatistický úrad EÚ spresnil, že ide o prvý obchodný deficit zaznamenaný od druhého štvrťroka 2023, posledný zo série deficitov spôsobených prudko rastúcimi nákladmi na energie pozorovanými od konca roka 2021 do polovice roka 2023.
Deficit obchodnej bilancie bol podľa údajov Eurostatu spôsobený predovšetkým nárastom deficitu v bilancii energetických produktov (z -71,3 miliardy eur v 1. štvrťroku 2026 na -101,1 miliardy eur v 2. štvrťroku 2026), surovín (z -7,9 miliardy eur na -9,4 miliardy eur) a ostatných vyrobených tovarov (z -8,3 miliardy eur na -9,1 miliardy eur).
Okrem toho došlo k zníženiu prebytku strojov a vozidiel (z 24,9 miliardy eur v 1. štvrťroku 2026 na 23,2 miliardy eur) a ostatného tovaru (z 11,6 miliardy eur na 9,1 miliardy eur).
Na druhej strane došlo k nárastu prebytku v prípade chemikálií (zo 47,1 miliardy eur na 54,0 miliardy eur) a potravín a nápojov (z 10,7 miliardy eur na 11,5 miliardy eur).
Celkovo sa vývoz EÚ v druhom štvrťroku 2026 zvýšil o 5,4 % (+34,9 miliardy eur) a dovoz o 9,9 % (+63,4 miliardy eur) v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.
Eurostat pripomenul, že vývoz a dovoz klesali od druhého štvrťroka 2025, pričom tento trend sa zastavil v prvom štvrťroku 2026. Predošlé poklesy boli čiastočne spôsobené colným napätím, najmä medzi EÚ a Spojenými štátmi.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)