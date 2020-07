EÚ: Michel a Macron ocenili historickú dohodu, Merkelová cíti úľavu

Brusel 21. júla (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel v utorok ráno ocenil čerstvo schválenú dohodu EÚ o obrovskom záchrannom balíku pre ekonomiky zasiahnuté pandémiou koronavírusu, ktorý má výšku 750 miliárd eur, a označil to za historickú chvíľu. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



"Dokázali sme to. Európa je silná. Európa je jednotná," povedal Michel novinárom v Bruseli, kde sa konal od piatka mimoriadny summit, pôvodne naplánovaný len na dva dni. "Dosiahli sme dohodu," dodal.



"Je to dobrá dohoda. Je to pevná dohoda. A čo je najdôležitejšie, je to správna dohoda pre Európu," uviedol po maratóne rokovaní šéf Európskej rady.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa poďakovala Michelovi a nemeckej kancelárke Angele Merkelovej za ich úsilie riadiť ťažké štyri dni a štyri noci rokovaní smerom k dohode. Podľa šéfky eurokomisie je dohoda dôkazom, že Európa je schopná konať.



"Sme tu všetci vyčerpaní, ale vieme, že toto je pre Európu historická chvíľa," dodala.



Vysvetlila, že na summite dosiahli kompromisnú zhodu aj v sedemročnom rozpočte EÚ, a to vo výdavkoch na zdravotníctvo, migráciu a zahraničné pôsobenie.



Aj nemecká kancelárka Merkelová cítila "úľavu", keď lídri dospeli k dohode o balíku obnovy po koronakríze a o rozpočte EÚ. "Cítim veľkú úľavu. Vo februári sa nám to nepodarilo, ale teraz áno," uviedla na tlačovej konferencii. Myslela tým rozpočet Únie.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron na tej istej tlačovej konferencii vyhlásil, že "gratuloval sám sebe" za to, že spolu s nemeckou kolegyňou Merkelovou presadil politiku solidarity. "Závery sú naozaj historické," doplnil.



Lídri EÚ dosiahli na mimoriadnom summite v utorok nadránom dohodu o záchrannom balíku pre ekonomiky postihnuté pandémiou a o rozpočte Únie na obdobie rokov 2021-2027 - v bezprecedentnej celkovej výške 1,82 bilióna eur.



Lídri 27 krajín Únie nakoniec súhlasili s fondom obnovy, vynútenom pandémiou, vo výške 750 miliárd eur, ktoré si vo forme nenávratných grantov a výhodných pôžičiek rozdelia jednotlivé krajiny. Dohoda lídrov o sedemročnom rozpočte EÚ dosahuje výšku jeden bilión eur.



Najprv mali granty podľa pôvodného návrhu dosahovať 500 miliárd eur, ale po ostrom nesúhlase tzv. šetrných štátov bola táto suma znížená na 390 miliárd eur.