EÚ môže Francúzsku predĺžiť termín na predloženie rozpočtového plánu

Brusel/Paríž 10. septembra (TASR) - Európska komisia v utorok uviedla, že rokuje s Francúzskom o novom termíne na predloženie plánu redukcie deficitu verejných financií. Potvrdila tak, že Paríž požiadal o odklad. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Francúzsko je jedným zo siedmich členov Európskej únie (EÚ), proti ktorým začal Brusel v júli formálne konanie pre nadmerný rozpočtový deficit, teda pre porušenie fiškálnych pravidiel bloku. Paríž dostal čas do 20. septembra, aby vysvetlil, ako mieni postupovať pri znižovaní rozpočtového deficitu.



Exekutíva EÚ však uviedla, že pravidlá bloku umožňujú predĺžiť lehotu o "primeraný čas".



Francúzsko v súčasnosti čaká na zostavenie novej vlády po tom, čo prezident Emmanuel Macron minulý týždeň po bezvýsledných júlových voľbách vymenoval za premiéra Michela Barniera.



Paríž sa musí teraz dohodnúť s Bruselom na pláne, ako skonsolidovať verejné financie a dostať deficit späť pod povolený limit. Pravidlá EÚ požadujú, aby neprekračoval 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Francúzsko malo v roku 2023 rozpočtový deficit 5,5 % HDP.



Paríž sa zaviazal, že do roku 2027 vráti schodok v rozpočte pod 3 % HDP, ale niektorí analytici to považujú za nepravdepodobné, keďže výdavky prudko vzrástli a daňové príjmy klesli.



Éric Coquerel, šéf finančného výboru dolnej komory francúzskeho parlamentu, uviedol, že rozpočtový deficit by mohol tento rok dosiahnuť 5,6 % HDP a v budúcom roku môže stúpnuť na 6,2 %, ak sa neurobia v rozpočte škrty v hodnote 60 miliárd eur.