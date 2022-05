EÚ môže vynechať SR a Maďarsko z embarga na ruskú ropu

Brusel 2. mája (TASR) - Európska komisia (EK) by mohla vynechať Maďarsko a Slovensko z pripravovaného embarga na nákup ruskej ropy, pretože obe členské krajiny EÚ sú od jej dovozu silne závislé. Informuje o tom spravodajca TASR s odkazom na tlačovú agentúru Reuters a týždenník Politico, ktoré to uviedli s odvolaním sa na nemenovaných diplomatických predstaviteľov EÚ.



Reuters aj Politico upozornili, že eurokomisia najneskôr v utorok dokončí prípravu ďalšieho, už šiesteho balíka sankcií EÚ voči Rusku pre vojnu na Ukrajine. V stredu totiž v Bruseli zasadajú veľvyslanci členských krajín pri EÚ (COREPER) a nový balík zhodnotia z pohľadu svojich národných záujmov.



Nové sankcie majú zahŕňať postupný zákaz nákupu ruskej ropy do konca tohto roka, pretože export ropy je hlavným zdrojom príjmov pre Moskvu, ktorá aj z týchto peňazí financuje vojnové operácie na Ukrajine.



Komisia by podľa diplomatov citovaných agentúrou Reuters mohla Slovensku a Maďarsku ponúknuť "výnimku alebo dlhé prechodné obdobie".



Slovensko a Maďarsko sú silne závislé od dovozu ruskej ropy a majú ťažkosti pri hľadaní alternatívnych dodávok. Agentúra Reuters upozornila, že Maďarsko opakovane naznačovalo, že nepodpíše nové sankcie týkajúce sa energetiky. Maďarský premiér Viktor Orbán varoval, že tento typ sankcií odmietne, pričom jeho dôvody sú čisto ekonomické a nie politické. Aj preto snaha o kompromis a výnimka pre Maďarsko a Slovensko pomôže Únii vyhnúť sa možnosti veta pri hlasovaní o sankciách a zachovať jednotu 27-členného eurobloku.



Možnosť nových sankcií vrátane embarga dovozu ruskej ropy a možnej reakcie trhov na toto embargo v pondelok popoludní v Bruseli na mimoriadnom zasadnutí preberú aj ministri členských krajín EÚ zodpovedných za oblasť energetiky. Slovensko na Rade ministrov zastúpi minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)