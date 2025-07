EÚ môže zaviesť clá v hodnote 72 miliárd, ak rokovania s USA zlyhajú

Brusel 14. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) je pripravená zaviesť protiopatrenia voči Spojeným štátom, ak obchodné rokovania medzi oboma ekonomickými mocnosťami zlyhajú. Oznámil to v pondelok eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. TASR o tom informuje na základe správ AFP, DPA a portálu businesstimes.



Po stretnutí s ministrami EÚ pre obchod v Bruseli Šefčovič uviedol, že členské štáty EÚ dosiahli konsenzus o potrebe takýchto opatrení, ak by rokovania neviedli k dohode.



Európska komisia pripravila nový zoznam amerického tovaru v hodnote 72 miliárd eur, na ktorý by sa mohli zamerať odvetné clá EÚ.



EÚ stále dúfa, že nájde dohodu s Washingtonom a vyhne sa zavedeniu odvetných ciel.



Americký prezident Donald Trump cez víkend oznámil, že od 1. augusta zavedie clá vo výške 30 % na dovoz z európskeho bloku.



Ministri obchodu EÚ sa v pondelok stretli v Bruseli, aby prediskutovali, ako reagovať na najnovšie oznámenie a pripraviť protiopatrenia.



Zoznam, ktorý bol teraz predložený členským štátom EÚ, vychádza z návrhu Európskej komisie z mája a pôvodne sa vzťahoval najmä na priemyselný a poľnohospodársky tovar za približne 95 miliárd eur.



Po konzultáciách s členskými štátmi a zástupcami priemyslu bol zoznam zmenený a doplnený. Šefovič neposkytol žiadne podrobnosti o tom, aký tovar bol zo zoznamu vyradený. Povedal len, že plánuje v pondelok hovoriť so svojimi americkými kolegami, aby prediskutovali súčasný stav rokovaní. A vyjadril optimizmus, pričom podľa neho „stále existuje potenciál pokračovať v rokovaniach“ so Spojenými štátmi.



Zdôraznil tiež, že akákoľvek potenciálna dohoda si bude vyžadovať súhlas členských štátov EÚ aj Európskeho parlamentu.