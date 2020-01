Von der Leyenová: Európska únia môže zaviesť uhlíkovú daň na dovoz

Davos 22. januára (TASR) – Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová varovala veľkých obchodných partnerov, že Brusel môže prijať uhlíkovú daň na dovážané tovary. Urobil by to v prípade, ak by plánovaný prechod k uhlíkovej neutralite znamenal znevýhodnenie tovarov z Európskej únie na globálnom trhu.



"Nemá význam znižovať emisie skleníkových plynov doma, ak zvýšime dovoz oxidu uhličitého zo zahraničia," povedala von der Leyenová na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. "Ide o férovosť voči našim firmám a pracovníkom. Budeme ich chrániť pred neférovou konkurenciou," uviedla šéfka EK a naznačila možnosť prijatia dane na dovoz vysokoemisných tovarov z krajín mimo EÚ.



EÚ sa zaviazala, že do roku 2050 bude uhlíkovo neutrálna. EK predstavila minulý týždeň plán na mobilizáciu 1 bilióna eur na podporu prechodu k uhlíkovej neutralite.



EÚ však nechce stratiť pozície na medzinárodnom trhu v prospech krajín, ktoré budú zaostávať v opatreniach na ochranu klímy, signalizovala von der Leyenová bez toho, aby nejaké menovala. Pochválila Čínu za prijatie prvých opatrení smerom k cenovému systému pre emisie CO2, čo je mechanizmus, ktorého cieľom je odkloniť investície smerom k možnostiam s nižšími emisiami. Ak by sa z toho stal globálny trend a boli by v tejto oblasti stanovené pravidlá na globálnej úrovni, nebola by potrebná uhlíková daň na dovážané tovary.