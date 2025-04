EÚ musí znížiť necolné bariéry vrátane DPH, hovorí Navarro

Washington 7. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) bude musieť znížiť svoje necolné bariéry vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), ak chce dosiahnuť dohodu o znížení amerických ciel. Uviedol to v pondelok obchodný poradca Bieleho domu Peter Navarro. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Navarro pre televíziu CNBC povedal, že ochota EÚ rokovať s Trumpom o znížení ciel je len „dobrý, malý začiatok“, ale necolné prekážky, ktoré zahŕňajú aj nariadenia o bezpečnosti potravín, sú „rádovo dôležitejšie“ ako colné sadzby.



Jeho vyjadrenia prišli po tom, ako predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na tlačovej konferencii v Bruseli povedala, že EÚ je pripravená rokovať s USA o colnom pakte „nula za nulu“ na priemyselné tovary. Ministri EÚ sa dohodli, že uprednostnia rokovania pred odvetnými opatreniami.



Podľa Navarra by EÚ mala znížiť svoju 19-percentnú DPH a rešpektovať rozhodnutie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a umožniť USA predávať ich bravčové mäso, kukuricu a hovädzie v krajinách EÚ.



Navarro, ktorý je kľúčovým architektom americkej masívnej colnej ofenzívy, uviedol, že necolné bariéry sú problémom v obchode USA s mnohými krajinami vrátane Vietnamu, ktorého obchodný prebytok so Spojenými štátmi stúpa, čiastočne v dôsledku presunu dodávateľských reťazcov z Číny.



„Takže keď sa spýtate, či sme ochotní rokovať, prezident Donald Trump vás vždy vypočuje,“ vyhlásil Navarro, podľa ktorého by však Európa mala pochopiť, že problémom sú aj „netarifné podvody“.



Navarro obhajoval tiež metodiku Rady ekonomických poradcov Bieleho domu, ktorú použila na výpočet cla v výške 46 % na vietnamský tovar a 20 % na tovar z EÚ, pričom povedal, že je to „dokonale správne“, napriek posmechu akademických ekonómov.