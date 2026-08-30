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EÚ musí zrýchliť schvaľovanie AI technológií, uviedol šéf R. Busch
Podľa Buscha sa dovtedy, kým regulácia skutočne nadobudne účinnosť, príslušná technológia umelej inteligencie často už posunie úplne iným smerom.
Autor TASR
Berlín 30. augusta (TASR) - Európska únia (EÚ) by podľa šéfa Siemensu Rolanda Buscha mala výrazne zrýchliť proces schvaľovania nových technológií umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Nesmieme brzdiť tempo vývoja umelej inteligencie reguláciou,“ povedal Busch v rozhovore pre Welt am Sonntag. „Stačí, ak si uvedomíme, ako dlho trvá prijatie legislatívy, ako je AI Act alebo Data Act, povedzme dva roky. Za tento čas sa modely umelej inteligencie môžu posunúť o šesť až osem generácií.“
Podľa Buscha sa dovtedy, kým regulácia skutočne nadobudne účinnosť, príslušná technológia umelej inteligencie často už posunie úplne iným smerom. „Neustále zaostávame,“ kritizoval.
Busch zároveň kritizoval rozsiahle clá EÚ na dovoz z Číny. „Môžu existovať dôvody na zavedenie niekoľkých cielených ciel. Mali by sme si však dávať veľký pozor, aby sme nimi nechránili nedostatočnú konkurencieschopnosť, pretože to sa nám napokon vypomstí.“
Problémy Európy v obchodných vzťahoch s Čínou sa podľa neho nedajú vysvetliť iba neférovými obchodnými praktikami. „Pravdou skôr je, že v Číne čelíme mimoriadne silným konkurentom, kvalitným inžinierom a motivovaným tímom, ktoré vyvíjajú inovatívne produkty a veľmi rýchlo zavádzajú nové technológie vrátane umelej inteligencie,“ uviedol Busch. „Takto dnes vyzerá konkurenčné prostredie. Musíme si to uvedomiť a primerane reagovať.“
„Nesmieme brzdiť tempo vývoja umelej inteligencie reguláciou,“ povedal Busch v rozhovore pre Welt am Sonntag. „Stačí, ak si uvedomíme, ako dlho trvá prijatie legislatívy, ako je AI Act alebo Data Act, povedzme dva roky. Za tento čas sa modely umelej inteligencie môžu posunúť o šesť až osem generácií.“
Podľa Buscha sa dovtedy, kým regulácia skutočne nadobudne účinnosť, príslušná technológia umelej inteligencie často už posunie úplne iným smerom. „Neustále zaostávame,“ kritizoval.
Busch zároveň kritizoval rozsiahle clá EÚ na dovoz z Číny. „Môžu existovať dôvody na zavedenie niekoľkých cielených ciel. Mali by sme si však dávať veľký pozor, aby sme nimi nechránili nedostatočnú konkurencieschopnosť, pretože to sa nám napokon vypomstí.“
Problémy Európy v obchodných vzťahoch s Čínou sa podľa neho nedajú vysvetliť iba neférovými obchodnými praktikami. „Pravdou skôr je, že v Číne čelíme mimoriadne silným konkurentom, kvalitným inžinierom a motivovaným tímom, ktoré vyvíjajú inovatívne produkty a veľmi rýchlo zavádzajú nové technológie vrátane umelej inteligencie,“ uviedol Busch. „Takto dnes vyzerá konkurenčné prostredie. Musíme si to uvedomiť a primerane reagovať.“