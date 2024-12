EÚ musí zvýšiť podporu na výrobu polovodičov, tvrdí nemecký zväz ZVEI

Berlín 22. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) musí zvýšiť podporu na výrobu polovodičov, tvrdí nemecký zväz výrobcov elektrotechniky a elektroniky ZVEI. Bez toho nedosiahne svoj cieľ, aby na Európu do roku 2030 pripadalo 20 % globálnej produkcie polovodičov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Faktom je, že náš podiel je v súčasnosti 8,1 %", uviedol šéf združenia ZVEI Andreas Urschitz pre DPA. Aj v prípade mierneho zvýšenia podpory by tento podiel mohol do roku 2045 dokonca mierne klesnúť na 7,9 %, napríklad v dôsledku migrácie výrobných kapacít.



"Takže musíme urobiť viac," dodal Urschitz. Zdôraznil potrebu stabilných regionálnych dodávateľských reťazcov, aby sa zabránilo neúmerným a jednostranným závislostiam. Ďalšie výrobné kapacity musí Európa budovať na miestnej úrovni prostredníctvom štátnych dotácií. Potrebný je však aj výskum, vývoj, návrh čipov, výroba plošných spojov a služby.



"Ak štát nebude podporovať kapitálovo mimoriadne náročné projekty, rozhodnutia o umiestnení sa budú prijímať v prospech iných regiónov," varoval Urschitz.



EÚ prijala minulý rok legislatívu týkajúcu sa podpory výroby čipov. Okrem 20-percentného cieľa počíta s celkovými verejnými investíciami do tejto oblasti vo výške približne 43 miliárd eur. EÚ podľa ZVEI musí objem tejto podpory zvýšiť.



Na začiatku tohto roka sa približne 80 % svetovej výroby polovodičov nachádzalo v Ázii a 20 % na Západe. Najmodernejšie čipy pre smartfóny napríklad vyrába TSMC prevažne na Taiwane.



Nemecká vláda sa tento rok pokúsila prilákať výrobcu čipov Intel do Magdeburgu tým, že mu ponúkla miliardové stimuly na výstavbu závodu. V rámci opatrení na zníženie nákladov však spoločnosť nedávno odložila výstavbu o dva roky. Na druhej strane, v Drážďanoch začala spoločnosť TSMC spolu s ďalšími partnermi nedávno budovať vlastný závod na výrobu čipov.