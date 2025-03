EÚ na clá odpovie zavedením protiopatrení na americký tovar

Brusel 12. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) v reakcii na americké 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka do USA zavedie od 1. apríla "protiopatrenia" na americký tovar v hodnote 26 miliárd eur. Oznámila to v stredu šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"To zodpovedá ekonomickému rozsahu amerických ciel. Naše protiopatrenia budú zavedené v dvoch krokoch, počnúc 1. aprílom a v plnej miere od 13. apríla," objasnila vo vyhlásení Leyenová.



Zvýšené clá avizované americkým prezidentom Donaldom Trumpom na dovoz ocele a hliníka nadobudli účinnosť v stredu, keď sa skončila platnosť predchádzajúcich výnimiek, bezcolných kvót a vyňatí výrobkov.



"Toto opatrenie nás veľmi mrzí," uviedla v reakcii Leyenová s tým, že Brusel spúšťa sériu protiopatrení v reakcii na "neodôvodnené obchodné obmedzenia".



Európska únia je podľa nej pripravená viesť zmysluplný dialóg s americkou stranou. Ako dodala, poverila slovenského eurokomisára pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroša Šefčoviča, aby obnovil rozhovory s cieľom nájsť lepšie riešenia s USA.



Šefčovič Spojené štáty navštívil ešte vo februári a v pondelok (10. 3.) povedal, že Trumpova administratíva zrejme nemá záujem o odvrátenie obchodného konfliktu s Európskou úniou.