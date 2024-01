EÚ na obchode s agropotravinárskymi výrobkami zarobila cez 50 mld. eur

Brusel 19. januára (TASR) - Mesačný prebytok obchodu s agropotravinárskymi výrobkami EÚ zo septembra 2023 pokračoval v rastúcom trende a v októbri 2023 dosiahol najvyššiu úroveň za posledné tri roky s obratom 6,9 miliardy eur. Vyplýva to z mesačnej správy o obchode s agropotravinárskymi komoditami, ktorú v piatok zverejnila Európska komisia (EK).



Kumulatívna obchodná bilancia od januára do októbra 2023 dosiahla 58 miliárd eur, čo je o 10,6 miliardy eur viac v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022.



V októbri pokračoval rast agropotravinárskeho vývozu EÚ už tretí mesiac po sebe. Vzrástol na 19,9 miliardy eur, čo predstavuje medzimesačný nárast o 5 %. Kumulatívny vývoz od januára dosiahol 190,8 miliardy eur, o 2,1 miliardy eur viac ako za rovnaké obdobie predošlého roka.



Vývoz obilných prípravkov a mlynských výrobkov vzrástol v porovnaní s rokom 2022 o 8 % (+1,4 miliardy eur), nasledovali ovocné a zeleninové prípravky (+1,3 miliardy) a cukrovinky a čokoláda (+1,1 miliardy). Hodnota vývozu obilnín sa v dôsledku zníženia cien znížila o 15 %, ale objem exportu vzrástol o 5 %.



Kumulatívny vývoz EÚ od januára do októbra 2023 vzrástol najviac do Spojeného kráľovstva, Turecka a na Ukrajinu, pričom vývozy EÚ najviac klesli do USA, Egypta, Alžírska a Iránu.



Tri hlavné destinácie pre vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ od januára do októbra 2023 zostali Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké a Čína.



V októbri 2023 mal dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ hodnotu 13 miliárd eur, čo predstavuje nárast o 6 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, ale pokles o 17 % voči októbru 2022.



Kumulatívny dovoz od januára do októbra 2023 dosiahol 132,8 miliardy eur, čo je 6-percentné zníženie v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022 (-8,5 miliardy EUR).



Z dovezených výrobkov vzrástla kumulatívna hodnota dovozu tabakových výrobkov (o miliardu eur), cukru a izoglukózy (831 miliónov eur). Zvýšila sa aj hodnota dovozu zeleniny a olivového oleja. Výrazné zníženie dovozných hodnôt bolo pri olejnatých semenách a bielkovinových plodinách, rastlinných olejoch, káve, čaji, kakau a koreninách a margaríne.



Dovoz z Turecka predstavoval najväčší kumulatívny nárast hodnoty v porovnaní s rokom 2022 a výrazný rast zaznamenali aj dovozy z Egypta, v oboch prípadoch išlo najmä o ovocie, orechy a zeleninu. Naopak, citeľné zníženie hodnoty dovozu v tomto odvetví bolo z Brazílie (sójové bôby, káva a kukurica), Argentíny (prevažne sójové múčky), Číny (najmä nepožívateľné produkty) a Austrálie (repkové semeno).