Európska únia na pôde WTO žiada o konzultácie s Čínou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 27. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) začala vo štvrtok na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) právne konanie proti Čínskej ľudovej republike pre jej diskriminačné obchodné praktiky voči Litve, ktoré zasahujú aj iné vývozy z jednotného trhu EÚ.Európska komisia (EK) vo vyhlásení pre médiá uviedla, že kroky, ktoré sa zdajú byť diskriminačné a nezákonné podľa pravidiel WTO, poškodzujú vývozcov v Litve aj inde v EÚ, keďže sa zameriavajú aj na výrobky s litovským obsahom vyvážané z iných krajín eurobloku.uvádza sa vo vyhlásení eurokomisie so spresnením, že konzultácie v rámci WTO, ktoré sa začali vo štvrtok, sú prvým krokom v tomto procese.Výkonný podpredseda EK zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis uviedol, že právne konanie na pôde WTO nie je krokom, ktorý EÚ berie na ľahkú váhu.vysvetlil Dombrovskis.Prvou fázou v rámci postupov urovnávania sporov vo WTO je, v rámci ktorej EÚ formálne žiada Čínu o ďalšie informácie o svojich opatreniach s cieľom dosiahnuť uspokojivé riešenie. Ak konzultácie nepovedú k pozitívnemu výsledku do 60 dní, Únia môže požiadať o zriadenie skupiny odborníkov, ktorá v danej veci rozhodne.Počas uplynulých týždňov EK zhromaždila dôkazy o rôznych typoch obmedzení zo strany Číny. Patrí medzi ne odmietnutie preclenia litovského tovaru, zamietnutie žiadostí o dovoz z Litvy a nátlak na spoločnosti EÚ pôsobiace mimo iných členských štátov EÚ, aby pri vývoze do Číny odstránili litovské vstupy zo svojich dodávateľských reťazcov.Od decembra 2021 a bez toho, aby informovala EÚ alebo litovské orgány, začala Čína výrazne obmedzovať alebo de facto blokovať dovoz z Litvy a vývoz do Litvy alebo prepojený s Litvou. Komisia čínske orgány opakovane upozorňovala na túto záležitosť.S cieľom riešiť takéto prípady v budúcnosti EK posilňuje svoj súbor nástrojov autonómnych opatrení. Minulý mesiac eurokomisia prijala návrh nástroja proti nátlaku, ktorý by EÚ poskytol viac možností reagovať v prípade ekonomického nátlaku zo strany tretích krajín. Návrhom sa už zaoberá Európsky parlament a Rada EÚ.