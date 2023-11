EÚ na propagáciu svojich agrovýrobkov vyčlení 185,9 mil. eur

Brusel 17. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že v roku 2024 vyčlení celkom 185,9 milióna eur na financovanie propagácie udržateľných a vysokokvalitných agropotravinových výrobkov EÚ v Európskej únii a vo svete. Program propagačnej politiky eurokomisie na rok 2024 má za cieľ vytvoriť nové trhové príležitosti a zohľadniť politické priority, analýzu predpokladaného vývozu na existujúce a rozvíjajúce sa trhy, ako aj príspevky zainteresovaných strán.



Kampane na propagáciu agrovýrobkov EÚ by mali poľnohospodárom v Únii, ale aj širšiemu európskemu potravinárskemu priemyslu otvoriť nové trhové príležitosti a pomôcť im zaistiť ich existujúce podnikanie. Okrem zvyšovania výroby a spotreby agrovýrobkov propagačná politika podporuje aj udržateľnú obnovu agropotravinárskeho odvetvia EÚ v náročnom hospodárskom kontexte.



Sumy, ktoré sú k dispozícii na kampane vybrané v roku 2024, sú rozdelené medzi propagáciu na vnútornom trhu EÚ (81,3 milióna eur) a propagáciu v tretích krajinách (85,1 milióna eur).



Mimo EÚ sa za hlavné ciele v oblasti propagácie považujú krajiny a regióny s vysokým potenciálom rastu. Patria medzi ne Čína, Japonsko, Južná Kórea, Singapur a Severná Amerika. Jedným z hlavných vývozných trhov pre agropotravinové výrobky EÚ zostáva Spojené kráľovstvo, kam smeruje 20 % vývozu členských krajín.



Eurokomisia spolufinancuje až 80 % vybraných projektov predložených súkromnými subjektmi a uskutočňuje aj vlastné komunikačné kampane v tretích krajinách. Takéto činnosti môžu zahŕňať účasť na agropotravinárskych veľtrhoch, organizovanie obchodných delegácií do tretích krajín a vypracovanie príručiek o vstupe na trh pre vývozcov.



Na udržateľne vyrábané agropotravinárske výrobky sa osobitne vyčlení 62 miliónov eur vrátane 42 miliónov eur na produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby. Jedným z očakávaných výsledkov je dosiahnutie lepšieho uznania loga ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ európskymi spotrebiteľmi a zvýšenie spotreby produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v súlade s akčným plánom EÚ pre ekologickú poľnohospodársku výrobu.



Ďalším cieľom je zvýšiť informovanosť o systémoch kvality EÚ a výrobkoch, ktorých názvy sú registrované ako chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO) a zaručená tradičná špecialita (ZTŠ). V súčasnosti je chránených vyše 3500 názvov agropotravinárskych výrobkov a nápojov.



Podpora konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny zostáva aj naďalej základným kameňom propagačnej politiky EÚ. V pracovnom programe na rok 2024 sa na propagáciu čerstvého ovocia a zeleniny vyčlení viac ako 18 miliónov eur.



Výzvy na predkladanie návrhov v súvislosti s kampaňami na rok 2024 budú vyhlásené na obdobie od 18. januára do 14. mája 2024. Spravuje ich Európska výkonná agentúra pre výskum (REA).











