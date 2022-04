EÚ na rok pozastaví Ukrajine dovozné clá na všetok dovážaný tovar

Brusel 28. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok navrhla na jeden rok pozastaviť dovozné clá na všetok tovar, ktorý Ukrajina vyváža do Európskej únie. Podľa oznámenia EK ide o bezprecedentné gesto podpory pre krajinu vo vojne, ktoré by tiež malo viesť k ročnému pozastaveniu všetkých antidumpingových a ochranných opatrení, ktoré Únia uplatňuje na ukrajinskú oceľ. Tento krok má posilniť ukrajinský vývoz do EÚ a pomôže zmierniť ťažkú situáciu ukrajinských výrobcov a vývozcov v časoch ruskej vojenskej invázie.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová uviedla, že s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským hovorila o spôsoboch, ako ešte viac podporiť hospodárstvo jeho krajiny popri makrofinančnej pomoci a grantoch, ktoré už EÚ poskytuje. "Zhodli sme sa na tom, že pre oživenie ukrajinského hospodárstva by malo zásadný význam okamžité a rozsiahle pozastavenie dovozných ciel. Výrazne sa tak uľahčí vývoz ukrajinských priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov do EÚ," uviedla.



Výkonný podpredseda EK zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis zdôraznil, že Únia ešte nikdy nezaviedla takéto opatrenia na liberalizáciu obchodu. Bezprecedentné sú z hľadiska rozsahu - Ukrajine poskytnú prístup na trh EÚ s nulovými colnými sadzbami a bez kvót. To, že ukrajinská ekonomika neprestane fungovať, je podľa neho nevyhnutnou podmienkou, aby Ukrajina mohla vojnu s Ruskom vyhrať a postaviť sa po nej opäť na vlastné nohy.



Ruská vojenská agresia vážne ohrozila výrobné kapacity Ukrajiny a kľúčové vývozné trasy. V tejto zložitej situácii chce EÚ čo najviac pomôcť Ukrajine, aby si udržala svoju obchodnú pozíciu so zvyškom sveta a posilňovať obchodné vzťahy s EÚ.



EÚ zároveň podniká kroky aj priamo na mieste na uľahčenie pozemnej prepravy tovaru, aby pomohla dostať ukrajinské výrobky do sveta. Komisia už začala liberalizovať podmienky pre ukrajinských vodičov nákladných vozidiel, ktorí prepravujú tovar medzi Ukrajinou a EÚ a uľahčuje tranzit a využívanie infraštruktúry EÚ na prevoz ukrajinského vývozu do tretích krajín.



Dvojstranný obchod medzi EÚ a Ukrajinou dosiahol v roku 2021 svoju najvyššiu úroveň od nadobudnutia platnosti dohody o voľnom obchode - viac ako 52 miliárd eur, čo je dvojnásobok hodnoty dvojstranného obchodu v roku 2016, čiže predtým ako dohoda nadobudla platnosť.



EÚ už prijala na podporu Ukrajiny množstvo opatrení v rôznych oblastiach – od sankcií uvalených na Rusko až po financovanie vojenskej pomoci. Nové obchodné opatrenia posilnia hospodársku pomoc, ktorú EÚ Ukrajine poskytuje, a zachovajú jej prístup na svetové trhy v čase, keďže čelí ruskej agresii.



Návrh eurokomisie ešte musia zvážiť a odsúhlasiť Európsky parlament a Rada EÚ.