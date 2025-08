EÚ na rokovaniach v Ženeve podporuje vznik Globálnej zmluvy o plastoch

Brusel 5. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že sa zúčastňuje na rokovaniach o Globálnej zmluve o plastoch (INC-5.2), ktoré sa začali v Ženeve, s cieľom dosiahnuť účinnú dohodu na riešenie naliehavého problému znečistenia plastmi. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že podľa údajov Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) z roku 2021 celosvetová produkcia plastov dosiahla ohromujúcich 400 miliónov ton ročne, no spaľuje sa len 12 % a recykluje sa iba 9 % z nich, čo zanecháva značné množstvo plastového odpadu, ktorý kontaminuje životné prostredie vrátane oceánov a riek.



EÚ aj pre tieto alarmujúce štatistiky podporuje vznik zmluvy, ktorá by sa zaoberala celým životným cyklom plastov, od výroby až po ich likvidáciu, a zahŕňala by opatrenia na postupné vyraďovanie určitých plastových výrobkov, ktoré predstavujú významné riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.



EÚ bude cez svoju legislatívu naďalej presadzovať účinné ustanovenia o environmentálne vhodnom nakladaní s plastovým odpadom, uvádza sa v stanovisku eurokomisie.



Eurokomisárka pre životné prostredie, odolnosť vodných zdrojov a konkurencieschopné obehové hospodárstvo Jessika Roswallová sa na budúci týždeň (12. 8.) zúčastní na ministerskom segmente rokovaní v Ženeve, kde zdôrazní potrebu globálnej spolupráce na obmedzenie znečistenia plastmi.



„Ak sa bude pokračovať ako obvykle, produkcia plastov sa do roku 2060 strojnásobí. EÚ je aj naďalej pevne odhodlaná hľadať globálne riešenie na obmedzenie znečistenia plastmi a očakávame, že všetky strany budú v rokovaniach flexibilné a otvorené. Musíme sa dohodnúť na účinných globálnych politikách, ktoré budú prospešné pre ľudí aj planétu,“ opísala situáciu Roswallová v správe pre médiá.



Rokovania, ktoré potrvajú do 14. augusta, nadväzujú na predchádzajúce zasadnutie z decembra 2024, na ktorom sa dosiahol významný pokrok smerom k dohode, ale nakoniec samotná dohoda uzavretá nebola.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)