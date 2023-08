EÚ namiesto Ruska a Bieloruska regionálne podporí Ukrajinu a Moldavsko

Brusel 16. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že sa rozhodla presunúť 135 miliónov eur z nástroja susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce, pôvodne plánovaného na programy Interreg NEXT na roky 2021 - 2027 s Ruskom a Bieloruskom, na iné programy Interreg s Ukrajinou a Moldavskom.



Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira v správe pre médiá uviedla, že rozhodnutie zrušiť pôvodne plánovanú spoluprácu s Ruskom a Bieloruskom prostredníctvom programov Interreg je výsledkom ruskej agresie proti Ukrajine. "Finančné prostriedky, ktoré sme pôvodne plánovali na túto spoluprácu, budú teraz prínosom pre programy EÚ s Ukrajinou a Moldavskom. Pomôže to posilniť spoluprácu medzi regiónmi EÚ a miestnymi zainteresovanými stranami s ukrajinskými a moldavskými partnermi," vysvetlila.



Konkrétne, toto financovanie môže podporiť celú sériu činností vrátane koridorov solidarity a rozvoja cezhraničných dopravných spojení, zdravotníckych služieb, vzdelávacích a výskumných projektov, schém sociálneho začlenenia, ako aj posilnenia inštitucionálnej kapacity ukrajinských a moldavských verejných orgánov.



Zapojenie do programov Interreg prinesie obom krajinám aj výhody v oblasti administratívnej kapacity a skúsenosti s riadením a implementáciou fondov EÚ.



Po spustení ruskej agresie proti Ukrajine a v súlade s opatreniami prijatými EÚ v marci 2022 eurokomisia pôvodne pozastavila spoluprácu s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom v programoch Interreg. To viedlo k prerozdeleniu 26 miliónov eur na podporu programov spolupráce s Ukrajinou a Moldavskom. Stredajším rozhodnutím sa prerozdeľujú zostávajúce financie z obdobia 2021 - 2027 rovnakým spôsobom.



Komisia tiež rozhodla, že regióny vo Fínsku, Estónsku, Lotyšsku a Poľsku, ktoré sa mali zúčastniť na programoch spolupráce s Ruskom a Bieloruskom, sa môžu zúčastniť na iných existujúcich programoch Interreg.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)