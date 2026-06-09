< sekcia Ekonomika
EÚ napreduje v budovaní koridorov pre nákladiaky s nulovými emisiami
Komisia pripomenula, že spolu s členskými štátmi (Rada EÚ) zintenzívňuje úsilie o posilnenie konkurencieschopnosti Európy v oblasti čistej a digitálnej dopravy.
Autor TASR
Brusel 9. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že Európska únia (EÚ) napreduje v budovaní koridorov pre nákladné vozidlá s nulovými emisiami a v budovaní testovacích platforiem pre autonómne vozidlá. Potvrdzujú to aj nové iniciatívy, ktoré boli predložené v pondelok (8. 6.) na zasadnutí Rady EÚ pre dopravu a telekomunikácie v Luxemburgu, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že spolu s členskými štátmi (Rada EÚ) zintenzívňuje úsilie o posilnenie konkurencieschopnosti Európy v oblasti čistej a digitálnej dopravy. Na pondelňajšom zasadnutí ministrov pre dopravu v Luxemburgu EÚ spustila nové iniciatívy na urýchlenie zavádzania inovatívnych, bezemisných a automatizovaných dopravných riešení, čo má podporiť vedúce postavenie Európy v priemysle a ciele v oblasti klímy.
Ministri z deviatich členských štátov EÚ spolu s eurokomisárom pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch Apostolosom Tzitzikostasom schválili prvé dva plány v rámci Iniciatívy pre čistý dopravný koridor. Cieľom týchto plánov je urýchliť zavádzanie nabíjacej infraštruktúry pre nákladné vozidlá s nulovými emisiami pozdĺž škandinávsko-stredomorského a severomorsko-baltského koridoru. Identifikáciou kľúčových medzier v infraštruktúre a investičných potrieb plány prispievajú k dosiahnutiu nulových emisií v nákladnej doprave do roku 2030.
Okrem toho 18 členských štátov eurobloku a komisár Tzitzikostas podpísali spoločné vyhlásenie, týkajúce sa cezhraničných testovacích platforiem pre autonómne vozidlá, čím sa podporuje koordinované zavádzanie a komerčné testovanie v celej Európe. Testovacie platformy pre autonómne vozidlá posilnia spoluprácu v oblasti interoperability, regulácie a cezhraničného zavádzania.
Komisia sa vo svojom Akčnom pláne pre európsky automobilový priemysel zaviazala predložiť konkrétne opatrenia, ktoré zabezpečia solídny a udržateľný automobilový sektor a pomôžu uvoľniť jeho inovačnú silu. Obe nové pondelňajšie iniciatívy, podľa vyhlásenia EK, prispejú k tomuto cieľu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že spolu s členskými štátmi (Rada EÚ) zintenzívňuje úsilie o posilnenie konkurencieschopnosti Európy v oblasti čistej a digitálnej dopravy. Na pondelňajšom zasadnutí ministrov pre dopravu v Luxemburgu EÚ spustila nové iniciatívy na urýchlenie zavádzania inovatívnych, bezemisných a automatizovaných dopravných riešení, čo má podporiť vedúce postavenie Európy v priemysle a ciele v oblasti klímy.
Ministri z deviatich členských štátov EÚ spolu s eurokomisárom pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch Apostolosom Tzitzikostasom schválili prvé dva plány v rámci Iniciatívy pre čistý dopravný koridor. Cieľom týchto plánov je urýchliť zavádzanie nabíjacej infraštruktúry pre nákladné vozidlá s nulovými emisiami pozdĺž škandinávsko-stredomorského a severomorsko-baltského koridoru. Identifikáciou kľúčových medzier v infraštruktúre a investičných potrieb plány prispievajú k dosiahnutiu nulových emisií v nákladnej doprave do roku 2030.
Okrem toho 18 členských štátov eurobloku a komisár Tzitzikostas podpísali spoločné vyhlásenie, týkajúce sa cezhraničných testovacích platforiem pre autonómne vozidlá, čím sa podporuje koordinované zavádzanie a komerčné testovanie v celej Európe. Testovacie platformy pre autonómne vozidlá posilnia spoluprácu v oblasti interoperability, regulácie a cezhraničného zavádzania.
Komisia sa vo svojom Akčnom pláne pre európsky automobilový priemysel zaviazala predložiť konkrétne opatrenia, ktoré zabezpečia solídny a udržateľný automobilový sektor a pomôžu uvoľniť jeho inovačnú silu. Obe nové pondelňajšie iniciatívy, podľa vyhlásenia EK, prispejú k tomuto cieľu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)