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EÚ nariadila Mete sprístupniť WhatsApp konkurenčným vývojárom AI
Materská spoločnosť Meta, ktorá vlastní tiež platformy Facebook a Instagram, musí toto nariadenie splniť do piatich pracovných dní, uviedla eurokomisia.
Autor TASR
Brusel 9. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok nariadila americkej firme Meta, aby v rámci pokračujúceho protimonopolného vyšetrovania do piatich pracovných dní dočasne poskytla vývojárom konkurenčných systémov umelej inteligencie (AI) bezplatný prístup na platformu WhatsApp. V opačnom prípade jej hrozí vysoká pokuta. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.
„Žiadame spoločnosť Meta, aby obnovila prístup konkurenčných AI asistentov k aplikácii WhatsApp, kým vyšetrujeme, či tieto obmedzenia môžu porušovať pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže,“ uviedla výkonná podpredsedníčka EK Teresa Riberová.
Toto opatrenie „ochráni hospodársku súťaž na rastúcom trhu s asistentmi umelej inteligencie tým, že zachová kľúčový vstupný bod na oslovenie spotrebiteľov v Európe, v tomto prípade WhatsApp, a umožní spoločnostiam zaoberajúcim sa AI inovovať, rozširovať sa a dosiahnuť svoj plný potenciál,“ uviedla Riberová.
Materská spoločnosť Meta, ktorá vlastní tiež platformy Facebook a Instagram, musí toto nariadenie splniť do piatich pracovných dní, uviedla eurokomisia.
EK vyšetruje firmu Meta pre údajné porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže po tom, ako americký technologický gigant minulý rok oznámil, že obmedzí prístup k službe WhatsApp pre konkurenčných poskytovateľov umelej inteligencie.
„Žiadame spoločnosť Meta, aby obnovila prístup konkurenčných AI asistentov k aplikácii WhatsApp, kým vyšetrujeme, či tieto obmedzenia môžu porušovať pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže,“ uviedla výkonná podpredsedníčka EK Teresa Riberová.
Toto opatrenie „ochráni hospodársku súťaž na rastúcom trhu s asistentmi umelej inteligencie tým, že zachová kľúčový vstupný bod na oslovenie spotrebiteľov v Európe, v tomto prípade WhatsApp, a umožní spoločnostiam zaoberajúcim sa AI inovovať, rozširovať sa a dosiahnuť svoj plný potenciál,“ uviedla Riberová.
Materská spoločnosť Meta, ktorá vlastní tiež platformy Facebook a Instagram, musí toto nariadenie splniť do piatich pracovných dní, uviedla eurokomisia.
EK vyšetruje firmu Meta pre údajné porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže po tom, ako americký technologický gigant minulý rok oznámil, že obmedzí prístup k službe WhatsApp pre konkurenčných poskytovateľov umelej inteligencie.