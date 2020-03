EÚ navrhla dočasný právny rámec pre rozšírenie možností štátnej pomoci

Brusel 17. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v súvislosti so šírením choroby COVID-19 v noci z pondelka na utorok zaslala členským štátom EÚ na konzultáciu návrh dočasného právneho rámca štátnej pomoci, ktorý má podporiť opatrenia v prospech hospodárstva každej krajiny a minimalizovať vážne narušenie hospodárstva EÚ ako celku.



Výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová pri tejto príležitosti upozornila, že riadenie dosahov nového koronavírusu na hospodárstvo si vyžaduje rozhodné kroky. "Musíme konať rýchlo a musíme konať koordinovane," vyhlásila v správe pre médiá.



Podľa jej slov pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci poskytujú členským štátom súbor nástrojov na rýchle a účinné kroky. Spresnila, že návrh EK má dva ciele. V prvom rade je to snaha zaistiť podnikom dostatok finančnej likvidity na to, aby mohli aj naďalej fungovať alebo len dočasne pozastaviť svoje činnosti. V druhom rade sa treba uistiť, že podpora poskytnutá podnikom v jednom členskom štáte nenaruší jednotu, ktorú EÚ potrebuje aj počas takejto krízy.



Komisia chce umožniť členským štátom využiť celú flexibilitu predpokladanú podľa pravidiel štátnej pomoci. Od piatka minulého týždňa (13. 3.) platia opatrenia, ktoré členské štáty museli prijať, aby spomalili šírenie ochorenia COVID-19 a Vestagerová uviedla, že EK pracuje na novom dočasnom právnom rámci s cieľom doplniť existujúce možnosti.



"Zrýchlili sme svoju prácu a včera večer sme zaslali návrh dokumentu s cieľom získať názory členských štátov, aby sme sa ubezpečili, že je vhodný na daný účel. Nový právny rámec sa bude uplatňovať v celej Únii," vysvetlila Vestagerová.



Priznala, že cieľom EK je, aby sa už v nasledujúcich dňoch zaviedol nový dočasný rámec. Počas finančnej krízy pred desiatimi rokmi to trvalo tri týždne od začatia interných konzultácií o novom právnom rámci až po jeho prijatie. Teraz chce EK konať ešte rýchlejšie.



Dočasný právny rámec umožní členským štátom: zriadiť systémy priamych grantov (alebo daňové výhody) do 500.000 eur pre jednu spoločnosť, poskytnúť dotované štátne záruky za bankové pôžičky, sprístupniť verejné a súkromné pôžičky s dotovanými úrokovými sadzbami a v neposlednom rade dočasný právny rámec uzná dôležitosť bankového sektora pri riešení dosahov pandémie nového koronavírusu na hospodárstvo, konkrétne pri poskytovaní pomoci konečným zákazníkom, najmä malým a stredným podnikom.



Dočasný právny rámec objasňuje, že takáto pomoc je priama pomoc zákazníkom bánk, nie samotným bankám.



Nový právny rámec nenahrádza, ale dopĺňa súbor už existujúcich nástrojov o mnoho ďalších možností, ktoré už majú členské štáty k dispozícii v súlade s pravidlami o štátnej pomoci. Či už ide o všeobecné opatrenia týkajúce sa poskytovania mzdových dotácií a pozastavenia vyplácania daní zo strany podnikov, alebo poskytovanie kompenzácií spoločnostiam za škody, ktoré utrpeli pre nový koronavírus. Kompenzácie môže byť prospešné najmä pre obzvlášť ťažko zasiahnuté sektory.



Komisia odkázala, že pracuje aj na šablónach, ktoré uľahčia prácu pri navrhovaní opatrení na riešenie dôsledkov pandémie. Exekutíva EÚ za týmto účelom zriadila špeciálnu emailovú adresu a vyhradila osobitnú telefónnu linku pre členské štáty, ktorá je k dispozícii sedem dní v týždni.









spravodajca TASR Jaromír Novak