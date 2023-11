EÚ navrhla iniciatívy na prilákanie talentov z tretích krajín

Brusel 15. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila sériu nových iniciatív v rámci balíka mobility zručností a talentov s cieľom zatraktívniť EÚ pre talenty z krajín mimo EÚ a uľahčiť mobilitu v rámci nej.



Opatrenia EK zahŕňajú nový fond talentov EÚ, ktorý má spojiť zamestnávateľov v EÚ s uchádzačmi o zamestnanie v tretích krajinách, ako aj opatrenia na podporu uznávania kvalifikácií a mobility študentov.



Komisia pripomenula, že nedostatok zručností pretrváva v celej EÚ a že snahy riešiť nedostatok pracovnej sily sa začínajú doma: úsilím o zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu a využívanie nevyužitého potenciálu domácej pracovnej sily.



Na riešenie nedostatku, ktorému členské štáty čelia, EÚ musí prilákať talenty z celého sveta. Aby bol tento prístup úspešný, musí byť schopná talenty nielen pritiahnuť, ale aj udržať ich, pričom spoluprácu v oblasti pracovnej migrácie s partnermi z tretích krajín považuje za obojstranný zisk.



Komisia predstavila viacero iniciatív, ktoré podporia členské štáty v celosvetových pretekoch o získavanie talentov.



EU Talent Pool (fond talentov) je zameraný na uľahčenie náboru uchádzačov o zamestnanie z krajín mimo EÚ v nedostatkových profesiách. Ide o prvú platformu EÚ, ktorá uľahčuje a zrýchľuje medzinárodný nábor. Účasť vo fonde talentov bude dobrovoľná pre členské štáty. Platforma poskytuje informácie o postupoch náboru a migrácie a obsahuje silné záruky na zabezpečenie spravodlivého náboru a pracovných podmienok.



Fond talentov bude podporovať na mieru šité partnerstvá s krajinami mimo Únie. Uchádzači o zamestnanie cez tieto partnerstvá získajú "Talent Partnership Pass", ktorý potvrdzuje ich kvalifikáciu. Komisia očakáva, že príležitosti na legálnu migráciu odradia od nelegálnej migrácie.



Ďalšou iniciatívou je jednoduchšie a rýchlejšie uznávanie kvalifikácií a potvrdzovania zručností získaných v tretích krajinách. To bude kľúčové pre zamestnávateľov hľadajúcich kvalifikovaných pracovníkov a pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí hľadajú prístup na trh práce EÚ.



Komisia odporúča súbor opatrení na zjednodušenie a zrýchlenie uznávania zručností a kvalifikácií štátnych príslušníkov tretích krajín. To umožní, aby sa rozhodnutia o uznaní prijímali rýchlo a s istotou na obsadenie voľných pracovných miest v nedostatkových profesiách v EÚ.



K iniciatívam EK patrí aj odporúčanie "Európa v pohybe - možnosti vzdelávacej mobility pre každého". Snahou je podporiť mobilitu vo všetkých oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy. Komisia vyzvala členské štáty, aby vzdelávaciu mobilitu v rámci EÚ začlenili do všetkých foriem vzdelávania a odbornej prípravy, od školského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy, najmä učňovskej prípravy, až po vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých a výmeny mládeže.



Komisia navrhla stanoviť nové ambiciózne ciele na rok 2030: zvýšenie podielu skúseností s mobilitou aspoň na 25 % pre absolventov vysokoškolského vzdelávania, 20 % pre študentov s obmedzenými príležitosťami a 15 % pre študentov odborných škôl.



Návrhy eurokomisie na vytvorenie fondu talentov EÚ prerokujú ďalej Európsky parlament a členské štáty (Rada EÚ).