EÚ navrhla nový všeobecný systém preferencií pre rozvojové krajiny

Brusel 22. septembra (TASR) – Európska komisia prijala v stredu legislatívny návrh o novom všeobecnom systéme preferencií (VSP) EÚ na obdobie 2024-2034. Komisia navrhuje vylepšiť systém, aby bolo možné lepšie reagovať na vyvíjajúce sa potreby a výzvy krajín používajúce VSP a posilniť sociálny, environmentálny a klimatický rozmer tohto systému.



Všeobecný systém preferencií EÚ pomáha rozvojovým krajinám od roku 1971 v ich snahe znižovať chudobu a podporovať dobrú správu vecí verejných a trvalo udržateľný rozvoj. Poskytnutím zvýhodneného prístupu na trh EÚ tento systém pomáha vytvárať dodatočné príjmy prostredníctvom medzinárodného obchodu.



VSP bude viac zameraný na zníženie chudoby a zvýšenie exportných príležitostí pre krajiny s nízkymi príjmami. Cieľom je stimulovať udržateľný hospodársky rast v rozvojových krajinách a poskytnúť príležitosti na riešenie otázok životného prostredia a dobrej správy vecí verejných.



Modernizovaný rámec VSP rozširuje pre EÚ dôvody na zrušenie preferencií v prípade jeho závažných a systematických porušení. Komisia pripomenula, že nový VSP má funkcie, ktoré zaisťujú, že sa obchodné preferencie budú týkať tých krajín, ktoré ich najviac potrebujú a že podporia ich udržateľný rozvoj.



Nový návrh zlepšuje súčasný systém tým, že zabezpečí plynulý prechod všetkých krajín, ktoré chcú v nasledujúcom desaťročí zmeniť svoje postavenie najmenej rozvinutej krajiny. Tieto štáty budú môcť požiadať o osobitný režim na podporu trvalo udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných, ak sa zaviažu dodržiavať zdravé normy trvalej udržateľnosti. To im umožní zachovať si veľkorysé colné preferencie a prístup na trh EÚ. Zároveň je to obrovská príležitosť pre rozvojové krajiny ťažiť z VSP znížením prahov odstupňovania výrobkov o desať percentuálnych bodov tak, aby veľkí priemyselní výrobcovia ponechali viac priestoru chudobnejším krajinám.



Zoznam medzinárodných dohovorov, ktoré bude treba rešpektovať, rozšírila EÚ o dva nástroje v oblasti ľudských práv - práva osôb so zdravotným postihnutím a detské práva - o dva dohovory o právach pracovníkov súvisiace s inšpekciou práce a trojstranným sociálnym dialógom a tiež o dohovor o riadení nadnárodného organizovaného zločinu.



EÚ chce, aby bol nový VSP ekologickejší. Zavádza možnosť zrušiť preferenčné výhody pri vážnom a systematickom porušovaní dohovorov o zmene klímy a ochrane životného prostredia a rozširuje zoznam medzinárodných dohovorov, ktoré musia krajiny VSP ratifikovať nad rámec súčasných siedmich environmentálnych a klimatických nástrojov vrátane Parížskej dohody.



Zároveň bude nový VSP flexibilnejší, zlepší sa monitorovanie dodržiavania požiadaviek systému, zvýši sa transparentnosť a do jeho vykonávania bude viac zapojená občianska spoločnosť. Zavádza sa nový postup pre urgentné zrušenie preferencií, keď je potrebná rýchla reakcia v obzvlášť závažných podmienkach v niektorej krajine, napríklad pri vážnom porušení medzinárodných noriem. EÚ však chce posúdiť sociálno-ekonomické účinky každého zrušenia preferenčných výhod s cieľom zohľadniť negatívne vplyvy tohto rozhodnutia na zraniteľné skupiny obyvateľstva.



Návrh EK o modernizovanom VSP ešte prerokuje Európsky parlament a Rada EÚ. Platnosť súčasného nariadenia o VSP vyprší 31. decembra 2023. Nové nariadenie o VSP by sa malo uplatňovať od 1. januára 2024.