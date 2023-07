EÚ navrhla opatrenia posilnenia ekonomiky v automobilovom priemysle

Brusel 13. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok navrhla opatrenia na posilnenie obehovej ekonomiky v automobilovom priemysle, čo sa týka dizajnu, výroby a spracovania vozidiel po skončení ich životnosti.



Táto iniciatíva zlepší prístup hospodárstva EÚ k zdrojom, prispeje k plneniu cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy, posilní jednotný trh a prispeje k riešeniu výziev spojených s prebiehajúcou transformáciou automobilového priemyslu.



Očakáva sa, že navrhované opatrenia vygenerujú do roku 2035 čistý príjem vo výške 1,8 miliardy eur, vytvoria ďalšie pracovné miesta a posilnia toky príjmov pre odvetvie odpadového hospodárstva a recyklácie. Okrem toho prispejú k lepšej bezpečnosti cestnej premávky v tretích krajinách tým, že zabránia vývozu vozidiel, ktoré nie sú spôsobilé na cestnú dopravu, a znížia znečistenie a zdravotné riziká v krajinách, ktoré dovážajú ojazdené vozidlá z EÚ.



Komisia očakáva, že nariadenie, ktorým sa nahradia súčasné smernice o vozidlách po dobe životnosti a o opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti, bude mať významný prínos pre životné prostredie vrátane ročného zníženia emisií CO2 o 12,3 milióna ton do roku 2035, lepšieho zhodnotenia 5,4 milióna ton materiálov a kritických surovín. Vykonávanie nariadenia povedie k dlhodobým úsporám energie vo fáze výroby, zníženiu závislosti od dovážaných surovín a podpore udržateľných a obehových obchodných modelov.



Predpokladá sa, že automobilový priemysel sa stane najväčším spotrebiteľom kritických surovín používaných v permanentných magnetoch elektromotorov v Európe. S cieľom uľahčiť transformáciu odvetvia EK zrevidovala existujúce právne predpisy a navrhla jedno nariadenie, ktoré sa zameriava na niekoľko kľúčových prvkov s cieľom zlepšiť kvalitu dizajnu, zberu a recyklácie a zároveň uľahčiť oznamovacie povinnosti.



V praxi to znamená: posilnenie obehovosti pri navrhovaní a výrobe vozidiel, čo pomôže zabezpečiť ich ľahkú demontáž; použitie recyklovaného obsahu, keď 25 % plastov použitých na stavbu nového vozidla bude musieť pochádzať z recyklácie, z toho 25 % sa musí recyklovať z vozidiel po dobe životnosti; obnovenie väčšieho množstva a kvalitnejších surovín vrátane kritických surovín, plastov, ocele a hliníka - 30 % plastov z vozidiel po dobe životnosti by sa malo recyklovať.



Nové pravidlá vytvoria vnútroštátne systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu na základe jednotných požiadaviek. Cieľom bude zabezpečiť riadne financovanie povinných činností spracovania odpadu a stimulovať subjekty zaoberajúce sa recykláciou. S cieľom zastaviť zmiznutie vozidiel z EÚ návrh predpokladá viac kontrol, digitálne sledovanie starých vozidiel v celej EÚ a zákaz vývozu ojazdených vozidiel, ktoré nie sú spôsobilé na prevádzku.



Rozsah pôsobnosti týchto opatrení sa bude postupne rozširovať tak, aby zahŕňal nové kategórie, ako sú motocykle, nákladné automobily a autobusy, čím sa zabezpečí komplexnejšie pokrytie.



Návrh nariadenia EK o požiadavkách na obehovosť pri projektovaní vozidiel a o riadení vozidiel po dobe životnosti teraz posúdi Európsky parlament a Rada EÚ.



Každý rok viac ako šesť miliónov vozidiel v Európe dosiahne koniec svojej životnosti. Navrhované nariadenie je v súlade s cieľom Európskej zelenej dohody a akčného plánu pre obehové hospodárstvo dosiahnuť udržateľnejší a odolnejší automobilový priemysel.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)