EÚ navrhla predĺžiť o rok predpisy o znižovaní dopytu po plyne

Brusel 20. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok navrhla predĺžiť platnosť krízových právnych predpisov EÚ o koordinovanom znižovaní dopytu po plyne o jeden rok. Platnosť súčasných predpisov sa skončí 31. marca 2023, informuje spravodajca TASR.



Návrh EK prichádza v zložitej situácii na trhu s plynom a pri vyvíjaní snáh, aby si krajiny EÚ zaistili dostatok zásob pred budúcou zimou v sezóne 2023 - 2024.



Komisia spresnila, že pokračujúce opatrenia vedúce k úsporám plynu pomôžu Únii splniť jej ciele naplniť zásobníky plynu a udržať stabilitu dodávok. Zabrániť kolísavým cenám plynu podľa EK môže aj slabší a lepšie riadený dopyt po tejto surovine.



Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová v správe pre médiá uviedla, že spoločné európske úsilie o zníženie dopytu po plyne bolo nevyhnutné na to, aby krajiny EÚ túto zimu bezpečne prekonali.



"Urobili sme dobrý pokrok v diverzifikácii dodávok a znižovaní našej závislosti od Ruska. Očakávame však, že globálne trhy s plynom zostanú v nasledujúcich mesiacoch napäté. Pokračovanie v znižovaní dopytu po plyne nám zabezpečí prípravu na budúcu zimu a uľahčí dosiahnutie cieľa 90-percentného uskladnenia plynu do 1. novembra," uviedla Simsonová a dodala, že eurokomisia sa spolieha na podporu členských štátov, aby spoločne pokračovali v tomto úsilí.



Dobrovoľné znižovanie dopytu po plyne bolo zavedené minulý rok ako súčasť plánu "Šetrite plynom pre bezpečnú zimu", jedného z kľúčových opatrení na riešenie energetickej krízy vyvolanej inváziou Ruska na Ukrajinu.



Vďaka dobrovoľným príspevkom dopyt po plyne v celej EÚ medzi augustom a januárom 2023 klesol o viac ako 19 %, čím prekročil 15-percentný cieľ a ušetril Európe približne 42 miliárd kubických metrov plynu. To výrazne prispelo k zmierneniu tlaku v dôsledku znižovania dodávok z Ruska.



Pondelňajší návrh EK stanovuje, aby bol dobrovoľný cieľ zníženia dopytu po plyne o 15 %, dohodnutý pôvodne na obdobie od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023, zachovaný až do marca 2024.



Okrem toho by členské štáty mali každé dva mesiace vykazovať stav o svojich dosiahnutých mesačných úsporách.



S cieľom zlepšiť monitorovanie a lepšie zacielenie vnútroštátnych opatrení by členské krajiny mali teraz podávať správy podľa sektorov ekonomiky.



O tomto návrhu budú v stredu 29. marca diskutovať ministri energetiky EÚ počas svojho pracovného zasadnutia v Bruseli.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)