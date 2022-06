EÚ navrhla zákaz predaja ochutených zahrievaných tabakových výrobkov

Brusel 29. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla zákaz predaja ochutených zahrievaných tabakových výrobkov na území Európy. Reagovala tak na zvyšujúcu sa popularitu týchto výrobkov a na súvisiace obavy zo zdravotných následkov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Komisárka Európskej únie pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová vo vyhlásení uviedla, že až deväť z desiatich prípadov rakoviny pľúc zapríčiňuje používanie tabakových výrobkov.



"Chceme, aby bolo fajčenie pre ľudí čo najmenej lákavé, aby sme ochránili zdravie našich obyvateľov a zachraňovali životy," dodala komisárka.



Zákaz predaja zahrievaných ochutených tabakových výrobkov je súčasťou stratégie EK, ktorej cieľom je, aby do roku 2040 poklesol počet obyvateľov užívajúcich takéto produkty na menej ako päť percent.



Ochutené zahrievané tabakové výrobky sa – rovnako ako olej do netabakových elektronických cigariet – predávajú vo viacerých príchutiach, napríklad v mentolovej, čerešňovej či hroznovej, čo podľa kritikov často láka mladších užívateľov.



Podľa portálu Euractiv začal byť zahrievaný tabak na európskom trhu taký populárny, že splnil podmienky smernice z roku 2014, podľa ktorých ho Európska komisia môže v tomto ohľade zregulovať ako klasické cigarety. Nemusí pritom ani začínať legislatívny proces na revíziu pôvodnej smernice, ktorý by mohol trvať aj niekoľko rokov.



Nový návrh EK musia pred jeho schválením prerokovať vlády všetkých 27 štátov Únie, ako aj Európsky parlament.