EÚ navrhne spoločný nákup plynu v reakcii na vysoké ceny energií

Brusel 13. decembra (TASR) - Európska komisia navrhne krajinám Európskej únie (EÚ) systém na spoločné obstarávanie plynu a vytváranie strategických zásob paliva v reakcii na prudko rastúce ceny energií. Uvádza sa to v dokumente, ktorý Komisia rozposlala členom bloku pred samitom koncom týždňa.



Ceny plynu v Európe vzrástli v októbri na rekordné maximá pre obmedzené dodávky a veľký dopyt vo svetových ekonomikách, ktoré sa zotavujú z pandémie ochorenia COVID-19. Ceny plynu už síce medzitým klesli z týchto vrcholov, ale v ostatných týždňoch opäť stúpajú v dôsledku chladného zimného počasia a nižšieho ako očakávaného dovozu z Ruska.



Rastúce ceny energií spôsobili, že vlády prikročili k dotáciám a daňovým úľavám, aby ochránili spotrebiteľov pred vysokými účtami za energie. Niektoré krajiny pritom vyzvali na systém spoločného nákupu plynu v EÚ.



Návrh na aktualizáciu pravidiel EÚ pre trh s plynom, ktorý má Komisia zverejniť v stredu (15. 12.), zahŕňa vytvorenie takéhoto systému. „Návrhy budú zahŕňať rámec umožňujúci spoločné obstarávanie strategických zásob plynu regulovanými subjektmi na dobrovoľnom základe,“ uviedla Komisia v dokumente, ktorý rozposlala členským štátom pred štvrtkovým (17. 12.) samitom lídrov EÚ.



Systém bude súčasťou „koordinovaných opatrení pre prípad núdzového stavu v celej Únii“, pokračuje dokument.



Dokument neuvádza, ako bude systém spoločného obstarávania fungovať v praxi, píše sa v ňom však, že ide o súčasť tlaku Bruselu na posilnenie systémov skladovania plynu v EÚ. Podľa tohto návrhu členské štáty by sa tak prostredníctvom spolupráce na regionálnej úrovni mohli v prípade potreby spoliehať na zásoby plynu v iných krajinách.



Skladovanie sa stane súčasťou hodnotenia rizík bezpečnosti dodávok plynu v krajinách EÚ vrátane rizík súvisiacich so zahraničným vlastníctvom skladovacej infraštruktúry, uvádza sa v dokumente.



Nižšie objemy dodávok plynu z Ruska, ako sa očakávalo, viedli niektoré štáty bloku a zákonodarcov k požiadavke na vyšetrovanie, či ruský energetický gigant Gazprom v ostatných mesiacoch zadržiava dodávky, aby zvýšil ceny plynu v Európe.



Ruská spoločnosť tvrdí, že si plní všetky svoje zmluvné záväzky týkajúce sa dodávok. Dovoz plynu z Ruska do EÚ bol však v októbri až novembri tohto roka o 25 % nižší ako v rovnakom období 2020, zatiaľ čo objem plynu v zásobníkoch v EÚ, ktoré vlastní Gazprom, je „výrazne nižší“ ako minulý rok, píše sa v dokumente EÚ.



Podľa Bruselu dlhodobým riešením vysokých cien fosílnych palív je rýchlejší prechod na lokálnu výrobu energií z obnoviteľných zdrojov, čo je zahrnuté aj v cieľoch EÚ v oblasti zmeny klímy.