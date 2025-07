EÚ navrhuje na rokovaniach s USA kvóty na dovoz áut a exportné kredity

Brusel 10. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) rokuje s USA o sérii opatrení zameraných na ochranu svojho automobilového priemyslu. Týkajú sa zníženia ciel v USA, dovozných kvót a kreditov na export európskych automobiliek. Uviedli zdroje z priemyslu a predstavitelia firiem. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rozhovory sú súčasťou snahy Európskej komisie dosiahnuť v najbližších dňoch osnovu obchodnej dohody s USA pred termínom 1. augusta, ktorý stanovil americký prezident Donald Trump na rozsiahle zvýšenie ciel. Trump v utorok (8. 7.) povedal, že „pravdepodobne“ do dvoch dní oznámi EÚ, akú výšku ciel môže očakávať pre svoj export do USA. A dodal, že 27-členný blok viac spolupracuje. Vyjednávači EÚ sa snažia o zmiernenie ciel v kľúčových sektoroch, ako sú automobily a letecký priemysel.



Od apríla čelia výrobcovia áut v EÚ clu vo výške 25 % na dovoz do USA nad rámec predchádzajúceho cla vo výške 2,5 %. Toto clo je oddelené od Trumpových tzv. recipročných ciel pre krajiny, ktoré vykazujú prebytok v obchode s USA.



Diskusie stále prebiehajú a nie je jasné, či americká administratíva súhlasí so všetkými podmienkami svojho najväčšieho obchodného partnera. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v stredu (9. 7.) uviedol, že Komisia dosiahla pokrok na rokovaniach o rámcovej obchodnej dohode s USA, ktorá by mohla byť uzavretá v najbližších dňoch.



Na stole je návrh na určitú úľavu od dovozných ciel pre automobilky, ktoré vyrábajú vozidlá v USA a vyvážajú ich do iných krajín, uviedli tri zdroje. Podľa návrhu by tieto automobilky dostali kredity v hodnote exportu z USA, ktoré by potom mohli uplatniť na hodnotu akéhokoľvek dovozu z EÚ, uviedol americký zdroj. To by firmám umožnilo dovážať vozidlá v tejto hodnote bez cla alebo so zníženou sadzbou, zatiaľ čo všetko nad túto hodnotu by podliehalo maximálnemu clu.



Takýto mechanizmus by bol prospešný pre automobilky BMW a Mercedes-Benz, ktoré majú v USA výrobné centrá pre športovo-úžitkové vozidlá, pričom významná časť ich produkcie sa vyváža. Ďalšie dva zdroje uviedli, že USA ponúkli určitú úľavu, ak budú spoločnosti súhlasiť s dodatočnými investíciami v USA. Tento mechanizmus by pomohol Volkswagenu, ktorý takmer nevyváža z amerických závodov, ale zvažuje miestnu továreň pre svoju značku Audi.



Brusel je v chúlostivej situácii, keďže sa snaží nájsť ústupky, ktoré sú prijateľné pre európske automobilky, ako aj pre Trumpa, ktorý sa snaží posilniť výrobu v USA a vytvoriť pracovné miesta.



Európa v roku 2024 vyviezla do USA takmer 758.000 áut v hodnote 38,9 miliardy eur, čo je vyše štyrikrát väčšia hodnota ako vývoz v opačnom smere, podľa údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).



Dva zdroje uviedli, že rámec dohody s EÚ môže byť podobný rámcu dohodnutému s Britániou v máji. V tejto dohode USA znížili clá na autá vyrobené v Británii na 10 % a britskí výrobcovia automobilov dostali dovoznú kvótu 100.000 áut ročne s nižšou colnou sadzbou, čo predstavuje takmer celkový objem vývozu z Británie v minulom roku.



EÚ ponúka aj necolné prvky, ako je štandardizácia regulácie, napríklad v oblasti testov bezpečnosti automobilov, uviedol jeden zo zdrojov.