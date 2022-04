EÚ navrhuje pozastaviť všetky clá na dovoz z Ukrajiny

Brusel 27. apríla (TASR) - Európska komisia v stredu navrhla pozastavenie dovozných ciel na všetok ukrajinský tovar na jeden rok a zrušenie všetkých antidumpingových a ochranných opatrení Európskej únie (EÚ) na vývoz ukrajinskej ocele, aby pomohla jej ekonomike počas vojny s Ruskom.



"Tento ďalekosiahly krok je navrhnutý tak, aby pomohol podporiť export z Ukrajiny do EÚ. Pomôže to zmierniť zložitú situáciu ukrajinských výrobcov a exportérov tvárou v tvár ruskej vojenskej invázii," uviedla Komisia vo vyhlásení.



Návrh na nulové clá pre Ukrajinu a jej prístup na trh EÚ bude musieť schváliť Európsky parlament a vlády bloku, aby mohol začať platiť.



"Tieto opatrenia priamo pomôžu ukrajinským výrobcom a vývozcom. Dodajú dôveru ukrajinskej ekonomike," uviedol podpredseda Komisie a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis.



Vlani dosiahla hodnota bilaterálneho obchodu medzi EÚ a Ukrajinou viac ako 52 miliárd eur.



Vzhľadom na to, že ruské námorníctvo odrezalo lodnú dopravu z Ukrajiny cez Čierne more, EÚ v rámci pomoci s pozemnou prepravou ukrajinského tovaru pristúpila k liberalizácii podmienok pre ukrajinských vodičov nákladných vozidiel, uľahčeniu tranzitu a využívania infraštruktúry EÚ.