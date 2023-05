EÚ navrhuje predĺžiť a rozšíriť bezcolný režim s Moldavskom o rok

Brusel 2. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla obnoviť a rozšíriť pozastavenie dovozných ciel a kvót na vývoz moldavských tovarov do Európskej únie o ďalší rok.



Podľa návrhu EK by sa súčasné pozastavenie dovozných ciel na moldavský vývoz do EÚ obnovilo o ďalší rok a rozšírilo by sa na všetky zostávajúce clá a colné kvóty na moldavský dovoz.



Komisia spresnila, že je to jasný signál plnej podpory EÚ pre moldavské hospodárstvo a pomoci zmierniť ťažkú situáciu, ktorej čelia moldavskí výrobcovia a vývozcovia v dôsledku ruskej agresie proti Ukrajine.



Cieľom predĺženia autonómnych obchodných opatrení je podpora moldavského hospodárstva, nové opatrenia však reagujú aj na možné obavy v odvetví poľnohospodárstva EÚ zahrnutím zrýchleného ochranného mechanizmu, ktorý možno v prípade potreby aktivovať na ochranu jednotného trhu Únie.



Návrh EK posúdi Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty) s cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod zo súčasného bezcolného režimu na nový.



Komisia pripomenula, že autonómne obchodné opatrenia, ktoré sú v platnosti od 25. júla 2022, mali pozitívny vplyv na obchod Moldavska s EÚ.



Moldavský export do zvyšku sveta utrpel agresiou Ruska proti Ukrajine, pretože sa často spoliehal na tranzit cez ukrajinské územie a využitie ukrajinskej infraštruktúry. Vlani autonómne obchodné opatrenia pomohli Moldavsku preorientovať svoje vývozy cez územie EÚ. Celkovo sa vývoz z Moldavska do EÚ zvýšil z 1,8 miliardy eur v roku 2021 na 2,6 miliardy eur v roku 2022.



Autonómne obchodné opatrenia, ktoré majú dočasný charakter, výrazne rozširujú rozsah liberalizácie ciel v rámci prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu medzi EÚ a Moldavskom tým, že rušia všetky existujúce clá a kvóty. V praxi to znamená, že vývoz siedmich poľnohospodárskych produktov z Moldavska, ktoré podliehajú colným kvótam, bude teraz plne liberalizovaný: paradajky, cesnak, stolové hrozno, jablká, čerešne, slivky a hroznová šťava.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)