EÚ: Nové opatrenia v oblasti DPH majú ušetriť štátom miliardy eur

Brusel 8. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok navrhla súbor opatrení, ktoré majú zmodernizovať a zlepšiť fungovanie úniového systému dane z pridanej hodnoty (DPH) pre podniky a zvýšiť jeho odolnosť voči podvodom pomocou využívania a podporovania digitalizácie. Návrh EK sa zameriava aj na riešenie výziev v oblasti DPH, ktoré plynú z rozvoja platformového hospodárstva.



Komisia pripomenula, že členské štáty EÚ stratili v roku 2020 na príjmoch z DPH 93 miliárd eur, pričom podľa konzervatívnych odhadov možno jednu štvrtinu ušlých príjmov priamo pripísať podvodom s DPH spojeným s obchodovaním v rámci Únie.



Tieto výpadky poškodzujú verejné financie v čase, keď členské štáty upravujú rozpočty, aby sa vyrovnali so sociálnymi a hospodárskymi dôsledkami skokových nárastov cien energií a útočnej vojny Ruska proti Ukrajine.



Komisiou navrhnuté kľúčové opatrenia pomôžu členským štátom získať každoročne až 18 miliárd eur na príjmoch z DPH, pričom podnikom, aj malým a stredným, dopomôžu k rastu.



Nový systém zavádza digitálne vykazovanie na účely DPH v reálnom čase, ktoré je založené na elektronickej fakturácii. Členským štátom poskytne informácie potrebné na zintenzívnenie boja proti podvodom s DPH, obzvlášť proti karuselovým podvodom. Prechod na elektronickú fakturáciu pomôže znížiť podvody s DPH až o 11 miliárd eur ročne a počas nasledujúcich desiatich rokov znižovať administratívne náklady obchodníkov v EÚ a ich náklady na dodržiavanie predpisov o viac ako 4,1 miliardy eur ročne. Zabezpečí zbližovanie systémov členských štátov EÚ a pripraví pôdu pre členské štáty, ktoré chcú v nadchádzajúcich rokoch zaviesť vnútroštátne digitálne systémy vykazovania pre domáci obchod.



Podľa nových pravidiel budú mať prevádzkovatelia platforiem ponúkajúcich osobnú dopravu a krátkodobé ubytovanie zodpovednosť za výber a odvádzanie DPH daňovým orgánom v prípadoch, keď to nerobia poskytovatelia služieb sami. Napríklad z dôvodu, že ide o malý podnik alebo jednotlivého poskytovateľa. To zabezpečí jednotný prístup vo všetkých členských štátoch a prispeje k vyrovnanejším podmienkam pre služby krátkodobého ubytovania a prepravné služby poskytované online a tradičným spôsobom. Uľahčí to fungovanie aj malým a stredným podnikom, ktoré by inak museli dodržiavať pravidlá pre DPH vo všetkých členských štátoch, v ktorých podnikajú.



Návrh EK, ktorý je založený na existujúcom modeli jednotného kontaktného miesta pre DPH v prípade internetového obchodu, by umožnil podnikom, ktoré predávajú zákazníkom v inom členskom štáte, zaregistrovať sa na účely DPH iba raz pre celú EÚ a plniť si povinnosti spojené s DPH prostredníctvom jedného online portálu v jednom jazyku. To by v horizonte desiatich rokov mohlo ušetriť podnikom, najmä malým a stredným, približne 8,7 miliardy eur na registračných a administratívnych nákladoch.



Komisia tieto legislatívne návrhy pošle Rade EÚ na schválenie a prekonzultuje ich s Európskym parlamentom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)