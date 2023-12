EÚ o rok predĺžila pozastavenie vyrovnávacích ciel na výrobky z USA

Brusel 19. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že do 31. marca 2025 predlžuje pozastavenie svojich vyrovnávacích ciel na výrobky zo Spojených štátov v súvislosti s americko-európskym sporom o oceľ a hliník. Vyrovnávacie clá EÚ na vývoz tovarov z USA, ktoré sa pôvodne zaviedli počas administratívy Donalda Trumpa, boli reakciou na americké clá USA na oceľ a hliník dovážaný z krajín EÚ.



Komisia spresnila, že predĺženie pozastavenia vyrovnávacích ciel je výsledkom dohody dosiahnutej s Američanmi. Krok je odpoveďou na to, že USA predĺžia pozastavenie svojich ciel na historické objemy obchodu, ktoré sa odrážajú v systéme colných kvót zavedenom v januári 2022. Okrem toho USA súhlasili s tým, že zavedú ďalšie výnimky na clá pre vývozcov z EÚ.



Predĺženie, ktoré bolo v utorok zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, povedie k tomu, že vývozcovia ocele a hliníka z eurobloku ročne na tarifách ušetria približne 1,5 miliardy eur. Americká strana musí od 1. januára 2024 dokončiť svoje vlastné postupy na rozšírenie svojho systému colných kvót na vývoz ocele a hliníka z EÚ. Predĺžené pozastavenie ciel dáva podnikom na oboch stranách Atlantiku právnu istotu a uľahčuje hladký tok obchodu.



EÚ chce aj naďalej konštruktívne spolupracovať s USA s cieľom definitívne odstrániť clá na vývoz hliníka a ocele z Európy. Zároveň pokračuje aj práca medzi EÚ a USA na riešení globálnej nadmernej kapacity ocele a hliníka a dekarbonizácie oceliarskeho a hliníkového sektora.



V roku 2018 USA zaviedli clá v hodnote 6,4 miliardy eur na európsky vývoz ocele a hliníka. V reakcii na to Únia zaviedla vyrovnávacie clá na vývoz tovarov z USA v hodnote 2,8 miliardy eur. V roku 2022 EÚ úplne pozastavila tieto opatrenia do 31. decembra 2023, aby poskytla čas na spoluprácu na dlhodobom riešení tohto sporu. Američania nahradili clá systémom kvót založeným na clách odvodených od historických objemov obchodu, čo viedlo k tomu, že oceľ a hliník z EÚ nad rámec ustanovených kvót stále podliehajú clám.



V roku 2022 EÚ vyviezla do USA 3,8 milióna metrických ton ocele, z toho 1,7 metrických ton využilo režim bezcolného zaobchádzania. Pokiaľ ide o hliník, v roku 2022 EÚ vyviezla do USA 289.000 metrických ton hliníka. Bezcolné zaobchádzanie však platilo len pre 146 metrických ton.