EÚ očakáva mierny hospodársky rast v globálnej hospodárskej neistote

Brusel 19. mája (TASR) - Európska komisia (EK) očakáva, že ekonomický rast EÚ sa v roku 2026 zvýši, a to aj napriek zvýšenej globálnej politickej neistote a obchodnému napätiu. Podľa jarných prognóz, zverejnených v pondelok, EK predpokladá rast reálneho HDP o 1,1 % v roku 2025 v EÚ a na úrovni 0,9 % v eurozóne, čo sa zhoduje s tempom rastu z roku 2024, informuje spravodajca TASR.



Komisia tvrdí, že hospodárstvo EÚ začalo v roku 2025 na silnejšom základe, ako očakávala, a predpokladá, že rast sa v roku 2026 zrýchli na 1,5 % v EÚ a 1,4 % v eurozóne.



Experti EK očakávajú, že celková inflácia v eurozóne sa spomalí z 2,4 % v roku 2024 na 2,1 % v roku 2025 a 1,7 % v roku 2026. Inflácia v EÚ by v roku 2026 mala klesnúť pod dve percentá.



V poslednom štvrťroku 2024 hospodárstvo EÚ zaznamenalo vyšší než očakávaný rast na úrovni 0,4 %, za prvý štvrťrok 2025 predbežné údaje naznačujú rast reálneho HDP na úrovni 0,3 %. Pondelňajšie prognózy však výhľad rastu revidujú smerom nadol, čo do veľkej miery spôsobuje vyššia neistota v oblasti svetovej obchodnej politiky a „colná vojna“ medzi USA a Čínou. Ďalšia fragmentácia svetového obchodu by tiež mohla zmierniť rast HDP a vyvolať inflačné tlaky.



Jarné prognózy vychádzajú aj z predpokladov týkajúcich sa obchodných ciel. Model EK predpokladal, že clá na dovoz tovaru z EÚ do USA a ostatných obchodných partnerov zostanú na úrovni 10 %, s výnimkou vyšších ciel na oceľ, hliník a automobily (25 %) a oslobodení od cla na určité výrobky (farmaceutické výrobky a mikroprocesory).



Globálny rast mimo EÚ sa predpokladá na úrovni 3,2 % v rokoch 2025 aj 2026, menej ako 3,6-percentná miera predpokladaná na jeseň 2024. V dôsledku toho sa očakáva, že vývoz EÚ tento rok vzrastie len o 0,7 %. V roku 2026 sa má rast vývozu zrýchliť na 2,1 %.



Domáci dopyt zaťažuje viac neistota ako clá, tvrdí EK, ktorá očakáva mierne oživenie investícií, aj keď tlmenejšie, než predpokladala vlani na jeseň. Predpokladá, že investície sa v roku 2025 zvýšia o 1,5 % a v roku 2026 na 2,4 %, hlavne vďaka investíciám do infraštruktúry a výskumu a vývoja a bytovej výstavby.



Pokiaľ ide o súkromnú spotrebu, EK očakáva, že rast bude výraznejší, než sa predpokladalo na jeseň, a dosiahne 1,5 % v roku 2025 a 1,6 % v roku 2026, čomu napomáha silnejšia dynamika rastu v roku 2024 a odolný trh práce.



Nárast zamestnanosti v roku 2024 viedol k vytvoreniu 1,7 milióna nových pracovných miest v hospodárstve EÚ. Podľa predpokladov sa zamestnanosť do konca prognózovaného obdobia zvýši o ďalšie dva milióny pracovných miest a miera nezamestnanosti v roku 2026 klesne na historické minimum 5,7 %.



Rast nominálnych miezd v rokoch 2025 a 2026 sa zrejme spomalí po zvýšení o 5,3 % v roku 2024. Pracovníci by však mali profitovať zo zvyšovania reálnych miezd.



Komisia predpokladá, že deficit verejných financií EÚ sa po poklese na 3,2 % v roku 2024 zvýši na 3,3 % v rokoch 2025 a 2026. Očakáva, že pomer dlhu k HDP sa po štyroch rokoch pomerne rýchleho znižovania zvýši na úroveň 83,2 % HDP v roku 2025 a 84,5 % v roku 2026 na úrovni EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)