EÚ očakáva v spore o zákone na zníženie inflácie ústupky od USA

Brusel 10. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) očakáva v spore týkajúcom sa amerického zákona na zníženie inflácie do konca roka ústupky Washingtonu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Je dôležité, aby rokovania s vládou Spojených štátov priniesli konkrétne výsledky ešte v tomto roku, uviedol podpredseda EK Valdis Dombrovskis v rozhovore s agentúrou DPA. EK by potom mohla analyzovať, či a do akej miery Washington reagoval na kritiku EÚ, a uvažovať o ďalších krokoch.



Rozsiahly zákon na zníženie inflácie (Inflation Reduction Act) v hodnote 430 miliárd USD (407 miliárd eur), ktorý sa týka daní, zdravotníctva a klímy, schválili americkí zákonodarcovia v auguste. Členské štáty EÚ sa obávajú, že štedré daňové úľavy pre firmy v USA môžu znevýhodniť európske spoločnosti od automobiliek po firmy pôsobiace v oblasti zelených technológií. Subvencie by totiž mohli prinútiť európske firmy, aby presunuli svoje závody do USA alebo aby tam stavali nové.



"Naším problémom nie sú subvencie, ale fakt, že sa majú prideľovať diskriminačným spôsobom," uviedol Dombrovskis. Príkladom sú subvencie na kúpu elektromobilov, ktoré poskytujú aj členské štáty EÚ. "Avšak v Európe si môžete kúpiť aj Teslu vyrobenú v USA a získať príspevok na jej kúpu," pripomenul Dombrovskis.



Podľa sporného zákona však nebude možné získať v USA príspevok na kúpu elektromobilu vyrobeného v Európe. "Takže aj my budeme musieť prehodnotiť naše subvenčné programy a premyslieť, čo môžeme robiť lepšie a cielenejšie," zdôraznil Dombrovskis.



(1 EUR = 1,0559 USD)