EÚ od leta 2022 zakázala potravinové farbivo oxid titaničitý

Brusel 14. januára (TASR) - Potravinová prísada oxid titaničitý, známa pod značkou E171, bude od tohto leta zakázaná v členských krajinách Európskej únie. Informovala o tom v piatok Európska komisia (EK).



Komisia spresnila, že prijala zákaz používania oxidu titaničitého ako prídavnej látky v potravinách. Zákaz nadobudne platnosť po šesťmesačnom prechodnom období, čo znamená, že od tohto leta by sa v krajinách EÚ uvedená prísada už nemala pridávať do potravinárskych výrobkov.



Eurokomisárka zodpovedná za zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v tejto súvislosti uviedla, že o bezpečnosti potravín, ktoré európski občania konzumujú, a o ich zdraví sa nedá rokovať. "To je dôvod, prečo zabezpečujeme prísnu a nepretržitú kontrolu najvyšších bezpečnostných noriem pre spotrebiteľov. Základným kameňom našej práce je zabezpečiť, aby sa na jedálenský stôl dostali iba bezpečné látky podložené spoľahlivými vedeckými dôkazmi," opísala situáciu.



Podľa jej slov piatkový zákaz eurokomisie znamená odstránenie ďalšej potravinárskej prídavnej látky, ktorá sa už nepovažuje za bezpečnú. Komisárka zároveň vyzvala zodpovedné kontrolné orgány členských štátov na spoluprácu pri zabezpečovaní toho, aby výrobcovia potravín prestali používať E171 v potravinách, ktoré sa dostávajú k spotrebiteľom.



Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) aktualizoval vlani svoje hodnotenie bezpečnosti E171, používaného ako prídavná látka do potravín, na základe žiadosti Európskej komisie z marca 2020 a skonštatoval, že E171 už nie je považovaný za bezpečný.



Komisia pripomenula, že oxid titaničitý sa používa na dodanie bielej farby mnohým potravinám od pečiva a sendvičových nátierok až po polievky, omáčky, šalátové dresingy a potravinové doplnky.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)