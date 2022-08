Medzi prácou a súkromím rodičov a opatrovateľov začne platiť rovnováha

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Brusel 2. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že od 2. augusta musia všetky členské štáty EÚ uplatňovať celoeurópske pravidlá na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov prijaté v roku 2019. Informuje o tom spravodajca TASR.Pravidlá vyplývajúce zo smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorú eurokomisia navrhla v roku 2017 a ktorá bola prijatá v roku 2019, od utorka stanovujú minimálne normy pre otcovskú a rodičovskú dovolenku a dovolenku pre opatrovateľov. Stanovujú aj ďalšie práva, napríklad možnosť flexibilných pracovných podmienok, ktoré zamestnancom pomôžu rozvíjať ich kariéru a rodinný život bez toho, aby museli obetovať jedno na úkor druhého.Komisia spresnila, že tieto práva, ktoré dopĺňajú už existujúce práva na materskú dovolenku, boli dosiahnuté v rámci Európskeho piliera sociálnych práv.Za iniciatívou EK prijať nové pravidlá stála snaha zohľadniť vývoj v spoločnosti v uplynulom desaťročí a zmierniť neprimeranú politiku v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.Cieľom smernice je zvýšiť účasť žien na trhu práce, možnosť čerpania dovolenky z rodinných dôvodov a zavedenie flexibilných pracovných podmienok. Celkovo je miera zamestnanosti žien v EÚ o 10,8 percentuálneho bodu nižšia ako zamestnanosť mužov. Okrem toho iba 68 % žien s opatrovateľskými povinnosťami pracuje v porovnaní s 81 % mužov s rovnakými povinnosťami. Smernica umožňuje pracovníkom odísť z práce, aby sa mohli starať o príbuzných odkázaných na podporu, a celkovo znamená, že rodičia a opatrovatelia sú schopní zosúladiť svoj pracovný a súkromný život.Pri otcovskej dovolenke to znamená, že pracujúci otcovia majú nárok najmenej na 10 pracovných dní otcovskej dovolenky v čase narodenia dieťaťa. Otcovská dovolenka musí byť ohodnotená aspoň vo výške nemocenského.Rodičovská dovolenka znamená, že každý rodič má nárok na minimálne štyri mesiace rodičovskej dovolenky, z toho dva mesiace sú platené a neprenosné. Rodičia môžu požiadať o čerpanie dovolenky flexibilnou formou, buď na plný úväzok, na čiastočný úväzok, alebo po častiach.Opatrovateľská dovolenka v praxi znamená, že všetci pracovníci v EÚ, ktorí poskytujú osobnú starostlivosť alebo podporu príbuznému alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, majú právo najmenej na päť pracovných dní opatrovateľskej dovolenky ročne.Flexibilné pracovné podmienky zaistia, že všetci pracujúci rodičia s deťmi do veku najmenej osem rokov a všetci opatrovatelia majú právo požiadať o skrátený pracovný čas, flexibilný pracovný čas a flexibilitu v mieste svojho výkonu práce.Komisia zdôraznila, že chce zabezpečiť úplnú implementáciu smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, čo privedie viac žien na trh práce a pomôže bojovať proti chudobe detí. Exekutíva EÚ bude podporovať členské štáty pri uplatňovaní nových pravidiel, a to aj prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu+ s cieľom zlepšiť kvalitu a dostupnosť systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.Členské štáty boli povinné zaviesť túto smernicu do svojho vnútroštátneho práva do dnešného dňa. Komisia v ďalšej fáze bude posudzovať úplnosť a súlad vnútroštátnych opatrení, ktoré musí oznámiť každý členský štát, a v prípade potreby prijme náležité právne opatrenia proti tým krajinám, ktoré nekonajú v duchu smernice.