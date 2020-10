EÚ od vypuknutia koronakrízy už zmobilizovala vyše 13 miliárd eur

Brusel 12. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila prvé predbežné výsledky vykonávania Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII+). Komisia pripomenula, že od vypuknutia koronakrízy a vďaka flexibilite zavedenej v politike súdržnosti EÚ na riešenie dôsledkov pandémie nového typu koronavírusu zmobilizovala prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF) investície vo výške viac ako 13 miliárd eur.



Tieto financie pomohli celoštátnym, regionálnym a miestnym komunitám v boji proti negatívnemu sociálno-ekonomickému vplyvu pandémie nového koronavírusu.



Celkovo bolo na zdravotnú starostlivosť prerozdelených 4,1 miliardy eur na nákup nevyhnutných prístrojov a osobných ochranných prostriedkov na záchranu životov. Zmobilizovalo sa 8,4 miliardy eur prostredníctvom poskytovania grantov, úverov a súboru personalizovaných finančných nástrojov na podporu hospodárstva, a najmä malých a stredných podnikov, s cieľom prispôsobiť sa kríze. V neposlednom rade sa prostredníctvom ESF poskytlo približne 1,4 miliardy eur na pomoc ľuďom a záchranu pracovných miest.



V záujme zabezpečenia transparentnosti a zodpovednosti EK v pondelok zriadila osobitnú webovú stránku k platforme otvorených údajov pre oblasť súdržnosti: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r. Vďaka denným aktualizáciám táto platforma zobrazí všetky informácie týkajúce sa zmien programov, ako aj informácie o tom, na čo idú zdroje a ako sa investujú.



Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus Plus (CRII+) umožňujú členským štátom využívať dočasné zvýšenie spolufinancovania EÚ až do výšky 100 % a využívať finančné prostriedky politiky súdržnosti na podporu najviac ohrozených sektorov v dôsledku pandémie, ako je zdravotný systém, malé a stredné podniky a trhy práce.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)