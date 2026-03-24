EÚ odkladá návrh na trvalý zákaz dovozu ruskej ropy z 15. apríla
Maďarsko a Slovensko sú stále závislé na dodávkach ruskej ropy a s ich zákazom nesúhlasia.
Autor TASR
Brusel 24. marca (TASR) - Európska komisia nepredloží 15. apríla legislatívny návrh na trvalý zákaz dovozu ruskej ropy, ako pôvodne plánovala. Vyplýva to z aktualizovaného legislatívneho programu EÚ zverejneného v utorok, na ktorý sa odvoláva agentúra Reuters.
Reuters pred mesiacom napísal, že EK plánuje legislatívny návrh zákazu dovozu ruskej ropy predložiť 15. apríla, teda tri dni po parlamentných voľbách v Maďarsku. Dvaja predstavitelia EÚ vtedy agentúre povedali, že toto načasovanie má predísť tomu, aby sa zákaz dovozu ropy stal hlavným faktorom predvolebnej kampane v Maďarsku.
Zdroj Reuters uviedol, že návrh bude nakoniec predložený neskôr vzhľadom na „súčasný geopolitický vývoj“, keďže vojna USA a Izraela proti Iránu spôsobila prudký rast cien ropy.
EÚ už uvalila sankcie na dovoz ruskej ropy po mori. Slovensko a Maďarsko ju vďaka výnimke môžu naďalej dovážať prostredníctvom ropovodu Družba. EK však chce zákaz jej dovozu zakotviť do legislatívy. Takéto opatrenie by preto ostalo v platnosti aj v prípade, ak by budúca mierová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou zahŕňala zrušenie protiruských sankcií.
Maďarsko a Slovensko sú stále závislé na dodávkach ruskej ropy a s ich zákazom nesúhlasia. Podľa Reuters sa preto očakáva, že EÚ obíde pokus Budapešti a Bratislavy blokovať plánovaný trvalý zákaz dovozu ruskej ropy práve pomocou legislatívneho návrhu, na ktorého schválenie postačí kvalifikovaná väčšina členských štátov.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová tento mesiac uviedla, že návrat k ruskej energii by bol „strategickou chybou“ a zvýšil by zraniteľnosť Európy.
