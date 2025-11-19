< sekcia Ekonomika
EÚ odloží zavedenie pravidiel pre umelú inteligenciu do roku 2027
Autor TASR
Brusel 19. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla zefektívniť a zmierniť množstvo technologických predpisov vrátane odloženia niektorých nariadení zákona o umelej inteligencii (AI). Snaží sa tak znížiť byrokraciu po kritike veľkých technologických spoločností a zvýšiť konkurencieschopnosť Európy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
