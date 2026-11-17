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EÚ odobrila Holandsku pomoc pre veterné parky v mori
Schéma štátnej pomoci zahŕňa dve verejné súťaže na pobrežné veterné elektrárne, ktoré sa uskutočnia pred júlom 2027.
Autor TASR
Brusel 17. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila holandskej vláde finančnú podporu v hodnote 9,5 miliardy eur na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov v dvoch pobrežných veterných elektrárňach v Severnom mori. Toto opatrenie podľa EK prispeje k realizácii holandského plánu rozvoja pobrežnej veternej energetiky a podporí ciele EÚ v rámci Dohody o čistom priemysle. Informuje o tom spravodajca TASR.
Holandsko oznámilo eurokomisii, že chce podporiť projekt TOWOZ zameraný na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov v dvoch pobrežných veterných elektrárňach v Severnom mori: IJmuiden Ver Gamma-A a IJmuiden Ver Gamma-B. Tieto dva veterné parky budú mať celkovú kapacitu dva gigawatty (GW) a očakáva sa, že ročne vyrobia až 7441 GWh zelenej elektriny.
Schéma štátnej pomoci zahŕňa dve verejné súťaže na pobrežné veterné elektrárne, ktoré sa uskutočnia pred júlom 2027. V prípade potreby sa podpora bude vyplácať počas 15 rokov od začiatku prevádzky, ktorý sa očakáva v roku 2032. Maximálny rozpočet finančnej podpory predstavuje 9,45 miliardy eur.
Holandská vláda zváži ponuky žiadajúce o finančnú podporu len vtedy, ak nebudú predložené žiadne ponuky zahŕňajúce koncesný poplatok, čiže súkromné zdroje. Pre každú lokalitu bude vybraný jeden víťaz. Súčasťou predbežných kvalifikačných kritérií súťaže budú aj požiadavky vyplývajúce zo zákona EÚ o čistom priemysle. Pôjde najmä o požiadavku na diverzifikáciu dodávateľských reťazcov pre veterné turbíny a ich kľúčové komponenty s cieľom znížiť závislosť od dovozu z krajín mimo Európy a posilniť tak odolnosť Európy. Holandsko odhaduje, že oba projekty spolu zabránia vzniku približne 147 miliónom ton ekvivalentu CO2 počas svojej životnosti.
Komisia v rámci svojho posúdenia zistila, že schéma štátnej pomoci je nevyhnutná a vhodná na uľahčenie rozvoja veternej energie na mori vzhľadom na trhové a investičné riziká, ktoré ovplyvňujú takéto projekty. Taktiež má podľa nej pomoc stimulačný účinok, pretože podporuje investície, ktoré by sa bez verejnej podpory neuskutočnili v rovnakom rozsahu, a že je primeraná, pretože sa určí prostredníctvom súťažného konania a podpora sa poskytne iba v prípade, že ponuka bez dotácie nebude úspešná.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Holandsko oznámilo eurokomisii, že chce podporiť projekt TOWOZ zameraný na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov v dvoch pobrežných veterných elektrárňach v Severnom mori: IJmuiden Ver Gamma-A a IJmuiden Ver Gamma-B. Tieto dva veterné parky budú mať celkovú kapacitu dva gigawatty (GW) a očakáva sa, že ročne vyrobia až 7441 GWh zelenej elektriny.
Schéma štátnej pomoci zahŕňa dve verejné súťaže na pobrežné veterné elektrárne, ktoré sa uskutočnia pred júlom 2027. V prípade potreby sa podpora bude vyplácať počas 15 rokov od začiatku prevádzky, ktorý sa očakáva v roku 2032. Maximálny rozpočet finančnej podpory predstavuje 9,45 miliardy eur.
Holandská vláda zváži ponuky žiadajúce o finančnú podporu len vtedy, ak nebudú predložené žiadne ponuky zahŕňajúce koncesný poplatok, čiže súkromné zdroje. Pre každú lokalitu bude vybraný jeden víťaz. Súčasťou predbežných kvalifikačných kritérií súťaže budú aj požiadavky vyplývajúce zo zákona EÚ o čistom priemysle. Pôjde najmä o požiadavku na diverzifikáciu dodávateľských reťazcov pre veterné turbíny a ich kľúčové komponenty s cieľom znížiť závislosť od dovozu z krajín mimo Európy a posilniť tak odolnosť Európy. Holandsko odhaduje, že oba projekty spolu zabránia vzniku približne 147 miliónom ton ekvivalentu CO2 počas svojej životnosti.
Komisia v rámci svojho posúdenia zistila, že schéma štátnej pomoci je nevyhnutná a vhodná na uľahčenie rozvoja veternej energie na mori vzhľadom na trhové a investičné riziká, ktoré ovplyvňujú takéto projekty. Taktiež má podľa nej pomoc stimulačný účinok, pretože podporuje investície, ktoré by sa bez verejnej podpory neuskutočnili v rovnakom rozsahu, a že je primeraná, pretože sa určí prostredníctvom súťažného konania a podpora sa poskytne iba v prípade, že ponuka bez dotácie nebude úspešná.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)