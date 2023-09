EÚ odobrila slovenskú štátnu pomoc pre spracovateľov dobytka

Brusel 14. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 70 miliónov eur na podporu spracovateľov dobytka, potravín a nápojov.



Komisia spresnila, že uvedená schéma bola schválená na základe dočasného krízového a prechodného rámca štátnej pomoci z marca 2023 prijatého na podporu opatrení v odvetviach, ktoré sú kľúčové na urýchlenie zelenej transformácie a zníženie energetickej závislosti od Ruska.



Novým rámcom sa čiastočne mení a predlžuje dočasný krízový rámec prijatý už v marci 2022 (pozmenený v júli a októbri 2022) s cieľom umožniť členským štátom podporovať hospodárstvo v kontexte súčasnej geopolitickej krízy.



V rámci schválenej schémy bude mať pomoc formu zníženia príspevku na sociálne zabezpečenie, ktorý by inak museli zamestnávatelia platiť za obdobie od augusta 2023 do januára 2024.



Oprávnení príjemcovia budú mať nárok na pomoc vo výške 700 eur na zamestnanca mesačne. Účelom schémy je podporiť spoločnosti pôsobiace v odvetví spracovania hovädzieho dobytka, potravín a nápojov, ktoré v súčasnosti čelia nedostatku likvidity v dôsledku zvýšenia nákladov okrem iného aj na elektrinu, krmivo pre zvieratá, hnojivá a zúrodňujúce látky.



Komisia skonštatovala, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom rámci. Pomoc nepresiahne 250.000 eur na podnik pôsobiaci v odvetví spracovania dobytka, 300.000 eur na podniky pôsobiace v oblasti rybolovu a akvakultúry a dva milióny eur na spoločnosť pôsobiacu v inom oprávnenom odvetví. Finančná pomoc bude poskytnutá najneskôr do 31. decembra 2023.



Exekutíva EÚ dospela k záveru, že táto schéma je potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážneho narušenia fungovania v hospodárstve členského štátu. Na základe toho schválila schému podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.



